Інтерфакс-Україна
Події
11:59 31.07.2025

Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

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Засідання Ради по НАБУ/САП буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту

Засідання Верховної Ради України про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту, повідомив голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Засідання Верховної Ради України про повернення незалежності НАБУ та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буде транслюватися онлайн на YouTube каналі парламенту. Нашу вимогу таки почули і, хоча б частково, реалізували. Вітаю всіх причетних. Вмикайте з 12.00 і контролюйте парламент", - написав він у фейсбуці у четвер.

Юрчишин висловив сподівання, що "це перший крок до поновлення онлайн-трансляцій. Маємо домовленість з Ruslan Stefanchuk знайти рішення для цього".

Теги: #рада #набу_сап #трансляція

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