Громадські організації та медіа вимагають від Ради відновити з 31 липня онлайн-трансляцію пленарних засідань

Понад 50 громадських організацій та медіа закликають Верховну Раду відновити з 31 липня онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада".

"Ми, представники громадських організацій та медіа, закликаємо Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі "Рада" та завчасну публікацію порядків денних цих засідань. Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ та САП", - зазначається у заяві, оприлюдненій на сайті Руху Чесно у понеділок.

На думку авторів заяви, суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати та яку позицію озвучують публічно.

Заяву, зокрема підписали громадські організації Рух ЧЕСНО, Transparency International Ukraine, Інститут масової інформації, Детектор медіа, центр прав людини ZMINA, а також засоби масової інформації - Bihus.Info, ZN.UA, Главком, LB.ua.

Президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП Верховна Рада розгляне 31 липня.