Стефанчук запропонував врегулювати питання про онлайн-трансляції засідань парламенту відповідно до Регламенту Ради

Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук запропонував врегулювати питання онлайн-трансляцій пленарних засідань відповідно до закону про Регламент Верховної Ради.

"Ніхто не проти далі відкривати трансляції в парламенті. Але моя пропозиція - зробити це правильно. І ми разом з колегою Юрчишиним (голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин із фракції "Голос" - ІФ-У) і з комітетом сьогодні маємо реальне бачення, як зробити це відповідно до Регламенту", - заявив Стефанчук на пленарному засіданні парламенту у четвер у відповідь на пропозицію проголосувати за пряму трансляцію подальших засідань законодавчого органу.

Він пояснив, що відповідно до Регламенту Верховної Ради необхідно внести зміни у дві постанови.

Спікер нагадав, що сьогодні поставив на голосування питання про онлайн-трансляцію пленарного засідання про повернення незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, оскільки це була пропозиція погоджувальної Ради голів фракцій та комітетів.

Як повідомлялось, пленарне засідання парламенту в четвер транслювалося у прямому ефірі на YouTube-каналі Верховної Ради.