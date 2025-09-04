Онлайн-трансляції засідань Ради можуть початися з наступного пленарного тижня - голова комітету

Прямі трансляції засідань Верховної Ради можуть початися з наступного пленарного тижня, прогнозує голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Вона (постанова - ІФ-У) вступає в дію від часу прийняття. Тобто від сьогодні, годинний мораторій (на передачу новин з Верховної Ради після закінчення пленарного засідання - ІФ-У) скасовано. Водночас для впровадження трансляцій необхідні певні технічні рішення. Тому трансляція, скоріше за все, можливо, буде ще не сьогодні, не завтра, а з наступного засідання", - сказав Юрчишин на брифінгу в четвер.

Він також повідомив, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук може підписати відповідну постанову в суботу.