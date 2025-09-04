Інтерфакс-Україна
Події
11:56 04.09.2025

Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань

1 хв читати
Верховна Рада відновила онлайн-трансляції пленарних засідань.

За відповідний проєкт постанови №13719 про відновлення онлайн-трансляцій пленарних засідань проголосували 266 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер.

Згідно з постановою прямі трансляції відкритих пленарних засідань Верховної Ради здійснюються державним підприємством "Парламентський телеканал "Рада".

Постанова також скасовує годинний мораторій після закінчення пленарного засідання на новини з парламенту, який існував з початку встановлення режиму воєнного стану у зв'язку з повномасштабною агресією Росії проти України - 24 лютого 2022 р.

Онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради веде в YouTube народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

 

Теги: #рада #трансляція #відновлення

