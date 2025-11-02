Інтерфакс-Україна
Події
16:11 02.11.2025

Продюсер Полякової про недопуск на нацвідбір "Євробачення-2026": Спробую ще кілька форматів досудового врегулювання

Фото: https://www.facebook.com/polyakovamusic

Продюсер виконавиці Ольги Полякової Михайло Ясинський знову погрожує Суспільному мовнику судом за недопуск виконавиці до національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026".

"Отже, 2 листопада. Пропозицію почати відкриту професійну дискусію щодо змін у п.4.6 до кінця жовтня було проігноровано. Ок. Але нехай потім не кажуть, що це "розхитування" та питання, яке "не на часі", - написав він в мережі Facebook.

Він наголосив, що поступатися від наслідків власних помилок це не слабкість, а зрілість. "Визнати, що світ навколо змінився і вимагає перезавантаження попередніх позицій - це крок дорослих людей, якими сьогодні стають мільйони. Я спробую реалізувати ще кілька форматів досудового врегулювання питання. І це ознака бажання цивілізованого рішення. Відмова ж від пошуку рішення і буде вважатися розхитуванням, провокацією наслідків та безвідповідальністю. Чекайте новин", - додав він.

Як повідомлялося, Ольга Полякова заявила, що планує подати заявку на участь у нацвідборі на "Євробачення-2026". У зв’язку з чим, вона звернулася до "Суспільного" із закликом змінити правила відбору. Зокрема, вона заявила, що правила мають розвиватися разом із країною, і тому вважливо, щоб кожен артист, який живе, працює і творить в Україні, мав рівне право представляти державу на міжнародній сцені.

Суспільне мовлення у відповідь на звернення Полякової заявляє, що вважає неприпустимим представлення України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" артистами, які вели концертну діяльність в РФ чи окупованих територіях після 15 березня 2014 року.

З відкритих джерел відомо, що востаннє Полякова виступала в Росії 23 травня 2015 року, ставши ведучою премії "RU.TV".

Після чого, продюсер виконавиці Михайло Ясинський допустив судове оскарження, якщо Суспільний мовник не допустить артистку до нацвідбору на "Євробачення-2026". Крім того, він поскаржився Європейській мовній спілці (EBU).

Суспільне мовлення отримало 451 заявку від 392 виконавців і гуртів на участь у національному відборі "Євробачення-2025".

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрії). Півфінали відбудуться 12 та 14 травня, гранд фінал — 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

У травні у швейцарському Базелі відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли 9-е місце.

