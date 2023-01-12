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19:12 12.01.2023

Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території

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Верховний Суд підтвердив право ОСББ вимагати демонтажу самобуду у своєму будинку та прибудинковій території

Знесення об'єктів самовільного будівництва за рішенням суду є ефективним способом захисту прав об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), констатував Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду.

Таке рішення суд виніс за результатами розгляду позову забудовника, який проводив реконструкцію квартири під магазин у ЖК "Комфорт-Таун" у Києві, до департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА через скасування останнім декларації про початок будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації.

Суд ухвалив, що попри протиправність скасування департаментом декларацій, забудовник порушив права та інтереси ОСББ, облаштувавши окремий вхід та вирізавши у фасаді дверний отвір на території спільного майна без згоди співвласників будинку та користувача прибудинкової території.

Крім того, забудовник у зазначених деклараціях заявив про відсутність підстав для одержання містобудівних умов та обмежень, що суд визнав недостовірними даними.

Отже, суд визначив зазначений об'єкт самовільним будівництвом, тож департамент архбудконтролю мав звернутися до суду з позовом про знесення такого об'єкта.

Суд зобов'язав департамент вжити заходів щодо невідкладного усунення причин та умов, що призвели до порушень містобудівного законодавства.

 

Теги: #демонтаж #осбб #самобуд

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