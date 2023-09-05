Економіка

16:25 05.09.2023

Фонд енергоефективності у партнерстві з Глобус банком відновив кредитування ОСББ за програмою "Енергодім"

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Фонд енергоефективності у партнерстві з Глобус банком відновив кредитування ОСББ за програмою "Енергодім"

Банківське кредитування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), що беруть участь у програмі енергомодернізації "Енергодім", поновлено вперше з початку повномасштабного вторгнення, повідомила пресслужба Глобус банку.

Відповідний договір між Фондом енергоефективності та банком укладено у вівторок.

"Напередодні опалювального сезону, незважаючи на непередбачувані умови війни, банк ухвалив рішення про надання кредитів ОСББ - учасникам програми "Енергодім", і додатково розробив спеціальну лояльну програму для позичальників. ОСББ вкрай важливо отримати своєчасне фінансування для енергомодернізації житла", - прокоментував голова правління Глобус банку Сергій Мамедов, слова якого наведені в пресрелізі.

Так, спеціальна програма передбачає кредитування ОСББ без початкового внеску під 16% річних строком на п'ять років.

У банку очікують, що до 70% заявок на пільгове кредитування стосуватимуться енергомодернізації переважно панельного 9, 12 і 16-поверхового житла, термін експлуатації яких без капітального ремонту становить уже від 40-50 років.

За даними Фонду енергоефективності, очікується надходження близько 100 заявок від ОСББ, прогнозований обсяг виплачених грантів - 50 млн грн. Грант Фонду у спрощеному пакеті програми становить 40% вартості проєкту зі встановлення або модернізації індивідуального теплового пункту та вузла комерційного обліку тепла. Ще 20% співвласники можуть залучати з міських програм, 40% - обов'язковий власний внесок ОСББ.

"Саме тут на допомогу приходить кредитування, яке фактично не діяло після початку повномасштабної війни. Ми вдячні новому партнеру - Глобус банку - за відповідальну позицію, за підтримку важливої ініціативи. Отримавши кредит, ОСББ зможуть швидко закуповувати необхідне обладнання і розпочати роботи", - повідомив директор Фонду енергоефективності Єгор Фаренюк.

Як повідомлялося, Фонд енергоефективності запустив новий пакет "Суперлегкий" програми "Енергодім", що передбачає встановлення в будинках індивідуальних теплових пунктів.

Станом на початок вересня за програмою енергомодернізації "Енергодім" завершено повністю або частково 280 проєктів, за програмою компенсацій за ремонт пошкодженого через війну житла "ВідновиДім" - понад 70 проєктів. Фонд компенсував ОСББ майже мільярд грн ("Енергодім" - майже 900 млн грн, "ВідновиДім" - близько 100 млн грн).

Програма енергомодернізації багатоквартирних будинків "Енергодім" реалізується у співпраці з IFC, GIZ та ПРООН і фінансується за рахунок коштів статутного капіталу Фонду енергоефективності, що формується за рахунок державного бюджету України, а також внесків Європейського Союзу та уряду Німеччини. З березня 2022 року було тимчасово припинено приймання нових заявок на участь у програмі, однак триває приймання та опрацювання заявок на затвердження проєкту, зміни до проєкту, на верифікацію та продовження строку реалізації проєктів.

Теги: #осбб #енергозбереження #енергодім

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