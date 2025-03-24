Модернізація будинків Києва дозволила в ОЗП2024/2025 знизити платіжки за опалення приблизно на третину

Заходи з підвищення енергоефективності будинків у Києві в опалювальному сезоні 2024/2025 дозволили знизити вартість теплопостачання в середньому приблизно на 30%, повідомив директор СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

"27 грн/кв.м – така середня вартість опалення. Там, де відбулася модернізація, підвищення енергоефективності, вартість опалення в середньому була на 30% нижча, ніж по місту. Тобто 22 грн/кв. м. Отже, місячна оплата за опалення квартири, наприклад, в 50 кв. м, в будинку, де пройшли енергоефективні заходи, була на 500 грн менше, ніж по місту", – сказав Лопатін під час брифінгу в Київінформі щодо підсумків опалювального сезону 2024/2025, який транслювався онлайн в понеділок.

Як повідомлялося, на цьому ж брифінгу Лопатін зазначив, що борги киян з початку ОЗП 2024/2025 виросли на 6,5% – до 8 млрд грн.