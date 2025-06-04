Інтерфакс-Україна
Економіка
16:45 04.06.2025

Укргазбанк надав кредит Кривому Рогу 500 млн грн на енергозбереження

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Державний Укргазбанк (Київ) надав Кривому Рогу кредит на 500 млн грн строком на сім років для реалізації програми з енергозбереження міста.

Як повідомив банк на сайті у середу, у місті модернізують інфраструктуру, зменшать тепловтрати та підвищать енергоефективність, що має знизити витрати на опалення для населення.

За словами першого заступника міського голови Кривого Рогу Євгена Удода, в місті буде реалізовано спільний проєкт, яким передбачена модернізація теплових мереж КП "Криворіжтепломережа", заміна вікон у під’їздах у 199 житлових будинках та реконструкція приміщення під нове рентгенологічне відділення у лікарні №1.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна", кредит буде виданий строком на сім років, але інші умови кредиту не розголошуються.

За даними Нацбанку України, у квітні 2025 року за розміром загальних активів Укргазбанк посідав п'яте місце (220,0 млрд грн або 5,9%) серед 60 банків, що діяли в країні.

Як повідомлялось, Укргазбанк у першому кварталі цього року видав два кредити Кривому Рогу на загальну суму 105,5 млн грн строком на 7 років та з пільговим періодом у 12 місяців. Ставка за кредитом на 87,6 млн млн становить 14,5% річних у перший рік, а з другого року - змінювана UIRD 12M +3% з щорічним переглядом, однак не більше, аніж 23%. Другий кредит на 17,9 млн видається зі ставкою на перший рік 16% річних, яка з другого року становить UIRD 12М + 3,62% із щорічним переглядом, але теж не більше, ніж 23%. Пояснювалось, що 3,62% – це 16% за мінусом поточного UIRD 12M на рівні 12,38%.

Теги: #кредит #енергозбереження #кривий_ріг #укргазбанк

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