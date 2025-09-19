Трамп відмовився схвалити пакет озброєнь для Тайваню на $400 млн на тлі можливих переговорів із Китаєм - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп цього літа відмовився схвалити пакет військової допомоги Тайваню обсягом понад $400 млн, намагаючись домовитися про торговельну угоду та можливий саміт із лідером КНР Сі Цзіньпіном, повідомляє The Washington Post із посиланням на поінформовані джерела.

За даними видання, йдеться про допомогу, яка включала боєприпаси та автономні дрони й могла стати "більш смертоносною", ніж попередні пакети. Рішення поки що може бути переглянуте.

У Білому домі заявили, що остаточного рішення щодо пакета допомоги ще не ухвалено. Натомість неофіційне посольство Тайваню у Вашингтоні відмовилося від коментарів.

"Зараз абсолютно невдалий момент для США зменшувати тиск", – наголосив колишній чиновник Пентагону Ден Блументаль, нині співробітник Американського інституту підприємництва.

"Адміністрація Трампа робить ставку на великі майбутні продажі озброєнь Тайваню. Минулого місяця у Анкориджі американські й тайванські оборонні чиновники погодили великий пакет закупівель, який фінансуватиметься з додаткового оборонного бюджету Тайбея. Йдеться насамперед про асиметричні системи – дрони, ракети та сенсори для моніторингу берегової лінії", - зазначено в повідомленні.

Трамп в свою чергу виступає проти безоплатних поставок зброї й наполягає, що Тайвань, маючи велику та заможну економіку, має купувати власні системи озброєнь.

