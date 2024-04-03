Верховний Суд звернувся до КС України щодо конституційності окремих приписів пенсійного законодавства
Конституційний Суд України отримав конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.
"Конституційний Суд України 3 квітня ц. р. отримав конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності статті 114, абзаців другого, третього пункту 2 розділу XV закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09 липня 2003 року №1058-IV в редакції закону України від 03 жовтня 2017 року №2148-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що Верховний Суд просить КС перевірити на відповідність частині першій статті 8 Конституції України законодавчі приписи, якими "передбачено поетапне підвищення на 5 років віку виходу на пенсію на пільгових умовах із врахуванням відповідного стажу роботи та на пенсію за вислугу років для працівників, визначених у зазначених нормах".
Наразі конституційне подання розподілено судді-доповідачу.