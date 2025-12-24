Плями в морі біля узбережжя Одеси утворилися від витоку соняшникової олії - обладміністрація

Причиною появи маслянистих плям на поверхні води в акваторії Чорного моря в межах території Одеського району стало пошкодження резервуарів із соняшниковою олією внаслідок ворожих масованих атак по портовій інфраструктурі, через що частина рослинної олії потрапила на територію підприємства, проїжджу частину, в акваторію лиману з подальшим виходом у море, повідомив голова Одеської обласної адміністрації Олег Кіпер.

"Пожежу, що виникла на об’єкті, ліквідовано. Перші дві доби після ураження порт перебував під безперервними обстрілами ворога, тому роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково — виключно в перервах між повітряними тривогами та з дотриманням усіх вимог безпеки для персоналу. У цей період фахівці проводили поетапне встановлення бонових загороджень. Одразу після виявлення забруднення до ліквідації наслідків були негайно залучені всі профільні служби", - написав Кіпер в Телеграм.

За його словами, екологічна інспекція фіксує завдані довкіллю збитки. Узбережжя огороджене, залучено додаткові насоси та помпи. Для недопущення подальшого поширення забруднення силами Адміністрації морського порту "Південний" було перекрито портовий канал двома шарами бонових загороджень. "Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку рослинної олії", - розповів голова обладміністрації.

При цьому Кіпер наголосив, що йдеться про рослинну (соняшникову) олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду.

"Наразі Одеський зоопарк прийняв на реабілітацію птахів, що постраждали внаслідок потрапляння олії у воду. Для усунення наслідків вживаються всі необхідні заходи. Про подальший перебіг робіт інформуватимемо додатково", - повідомив він.

Раніше начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в районі пляжів Дельфін та Ланжерон в Одесі було виявлено плями, схожі на нафтові, а також загиблих птахів, і що розмір та походження плям встановлюються.