Ворог атакував південь Одещини: пошкоджено гаражі та скління у багатоповерхівці

Фото: https://t.me/odeskaODA

Зранку у неділю, 9 листопада, зафіксовано чергову цинічну атаку ударних безпілотників ворога по півдню Одещини, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло. Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих", - написав він у телеграм.