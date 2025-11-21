Росіяни зранку атакують Одещину із застосуванням БПЛА, постраждала людина – ОВА

Фото: https://t.me/odeskaODA

Зранку 21 листопада під час триваючої повітряної тривоги росіяни атакували Одещину ударними БпЛА, повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"У кількох локаціях в Одесі та в області зафіксовано падіння уламків або влучання без детонації. Зокрема, в приватному житловому секторі, що призвело до пошкоджень даху та фасаду будинків, на рівні 11-го поверху недобудованого житлового будинку та на території готелю", - написав Кіпер в телеграм-каналі.

Пізніше було зафіксовано ще кілька випадків падіння уламків та влучань без детонації.

"Постраждала щонайменше одна людина. Дані про постраждалих уточнюються", - написав Кіпер.

Він уточнив, що в м. Одеса пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, гаражі. Також зафіксовано падіння уламків на відкритій території в сільській місцевості.

На місцях працюють відповідні служби. Голова ОВА закликав громадян не наближатися до місць падіння уламків - це може бути небезпечно.