10:31 21.12.2025

Очільник ОВА: Заклади охорони здоров’я півдня Одещини працюють у штатному режимі

Попри ускладнення транспортного сполучення, заклади охорони здоров’я південних районів Одеської області продовжують працювати у штатному режимі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Система охорони здоров’я працює стабільно та перебуває на контролі. Бригади екстреної медичної допомоги та медицини катастроф працюють безперебійно, а маршрути госпіталізації оперативно скориговані з урахуванням об’їзних шляхів", — зазначив Кіпер.

За його словами, лікарні та амбулаторії надають екстрену, невідкладну, планову, амбулаторну та стаціонарну допомогу, усі заклади забезпечені персоналом, медикаментами та мають достатній запас палива для роботи генераторів.

Департамент охорони здоров’я Одеської обласної державної адміністрації здійснює постійний моніторинг ситуації та забезпечує координацію між закладами охорони здоров’я області. У разі необхідності направлення пацієнтів до центральної частини регіону Департамент контролює маршрут та супровід пацієнтів.

Теги: #одещина #кіпер_олег

