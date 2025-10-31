РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

Російські війська здійснили повітряну атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження промислових об’єктів та об’єктів енергетичної інфраструктури, повідомив у п'ятницю голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог знову масовано атакував цивільну інфраструктуру Одещини. У ніч на 31 жовтня противник здійснив чергову атаку ударними дронами по об’єктам енергетичної інфраструктури області. Попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання в один з промислових об’єктів. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники", - написав він у Телеграмі.

За його словами, інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Як повідомлялось, 29 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної та транспортної інфраструктури, є постраждалий, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.