Двоє людей загинули, ще сімох поранено через ворожу атаку по Чорноморську – ОВА

Фото: https://t.me/odeskaODA

Внаслідок російської дронової атаки по Чорноморську загинуло дві людини, ще семеро зазнали поранень, повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.

"Сьогодні зранку ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється", - написав він у Телеграмі у п'ятницю.

На місці влучання працюють рятувальники та всі відповідні служби.

За інформацією ОВА, ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Очільник ОВА висловив щирі співчуття рідним загиблих та побажав одужання пораненим.