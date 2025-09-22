Кожен п'ятий киянин вважає, що місто має покращити систему збору дощової води та каналізацію

По 20% опитаних у застосунку “Київ Цифровий” жителів української столиці заявляють, що для більш комфортнішого життя в Києві місто першочергово має покращити систему збору дощової води та каналізацію і збільшити кількість парків.

Результати проведеного у застосунку опитування про зміну клімату свідчать, що на думку 20% киян, місто має першочергово покращити систему збору дощової води та каналізацію, щоб життя в столиці стало комфортнішим. 19% відповіли, що для комфортнішого життя в Києві необхідно збільшити кількість парків, 16% - створити тіньові зони та прохолодні місця для відпочинку, 14% - використовувати сонячну і вітрову енергію, 10% - покращити енергоефективність будинків, по 9% - оновити транспорт і дороги, а також висадити стійкі до посухи рослини, 2% - інформувати про зміни клімату, 2% - інший варіант.

На запитання, чи цікавляться кияни темою зміни клімату, 2% відповіли, що працюють в цій сфері, 60% - що цікавляться, читають в ЗМІ та соцмережах, 22% - обговорюють з друзями, 2% - відвідують екологічні заходи, 14% - не цікавляться темою.

Крім того, у киян запитали, чи мають вони екологічні звички. На що 28% відповіли, що заощаджують воду і електрику, 20% - сортують сміття, 14% - доглядають за тваринами і рослинами, 12% - відмовляються від пластику, 12% - відмовляються від авто на користь громадського транспорту, 8% - поширюють інформацію серед знайомих і друзів, 2% - беруть участь в екопроєктах, а 4% поки що не мають таких звичок.