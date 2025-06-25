Опитані у "Київ Цифровий" підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці

У застосунку "Київ Цифровий" опитані містяни підтримали найменування трьох скверів у Подільському районі столиці.

Зокрема, кияни підтримали найменування скверу між вулицею Сагайдачного та Гостинним двором на честь гетьмана реєстрового козацтва Петра Сагайдачного (94% - за); скверу біля пам'ятника Григорію Сковороді та Гостинного двору на честь українського філософа Григорія Сковороди (96% - за); скверу в межах вулиць Костянтинівська та Спаська на честь загиблого військового Євгена Краснова, позивний "Качкар" (79% - за).

В опитуваннях взяло участь від 12,7 до 14,8 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".