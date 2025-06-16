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Майже 50% опитаних у "Києві Цифровому" за першочергову цифровізацію гіда послуг для Захисників

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Майже 50% опитаних у "Києві Цифровому" за першочергову цифровізацію гіда послуг для Захисників

У застосунку "Київ Цифровий" 46% опитаних жителів столиці заявляють, що місто першочергово має цифровізувати гід послуг для Захисників.

У застосунку "Київ Цифровий" завершилося опитування про цифрові послуги в місті.

На запитання, чи задоволені опитані сервісами на Порталі послуг, 47% відповіли, що задоволені, усе зручно, 10% - зіштовхнулися з певними труднощами, 42% - не мали нагоди скористатися послугами, 1% - інший варіант.

На запитання, в якій сфері місто має першочергово розвивати цифрові послуги, 20% відповіли, що в сфері житлово-комунальних послуг,  по 17% - в сферах послуг для людей з інвалідністю, і для Захисників і Захисниць, 14% - медицини, 11% - допомоги в надзвичайних ситуаціях, 8% - екології та благоустрою, 6% - освіти, по 3% - культури і бізнесу, 1% - інший варіант.

Серед іншого, у користувачів запитали, яку послугу варто цифровізувати першочергово. На що 46% відповіли, що гід послуг для Захисників, 23% - оновлений сервіс петицій, 14% - афіша культурних заходів і продаж квитків, 9% - онлайн-навчання для майбутніх батьків-усиновлювачів, 5% - оренда літніх майданчиків, 3% - інший варіант.

В опитуванні взяло участь 18 тис. користувачів застосунку "Київ Цифровий".

Теги: #гіди #захисники #київ_цифровий

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