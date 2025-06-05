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13:38 05.06.2025

Опитування про цифрові послуги проходить у "Києві Цифровому"

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Опитування про цифрові послуги проходить у "Києві Цифровому"

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, як покращити цифрові послуги в місті.

"Місто розвиває Портал послуг, де ветерани можуть отримати допомогу з працевлаштування, підприємці зареєструватися для участі в ярмарку, а батьки — записати дітей у школу. Загалом на Порталі вже доступно близько 20 цифрових послуг і заплановано розвиток нових.  Поділіться думкою про цифровізацію в Києві та допоможіть зробити столицю комфортнішою та доступнішою для всіх", - ідеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: чи задоволені вони сервісом на Порталі послуг; у якій сфері місто має першочергово розвивати цифрові послуги; яку послугу варто цифровізувати першочергово.

Опитування триватиме до 12 червня 2025 року.

Теги: #опитування #цифровізація #київ_цифровий

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