Опитування про цифрові послуги проходить у "Києві Цифровому"

У застосунку "Київ Цифровий" у киян запитують, як покращити цифрові послуги в місті.

"Місто розвиває Портал послуг, де ветерани можуть отримати допомогу з працевлаштування, підприємці зареєструватися для участі в ярмарку, а батьки — записати дітей у школу. Загалом на Порталі вже доступно близько 20 цифрових послуг і заплановано розвиток нових. Поділіться думкою про цифровізацію в Києві та допоможіть зробити столицю комфортнішою та доступнішою для всіх", - ідеться в застосунку.

Зокрема, від киян хочуть дізнатися: чи задоволені вони сервісом на Порталі послуг; у якій сфері місто має першочергово розвивати цифрові послуги; яку послугу варто цифровізувати першочергово.

Опитування триватиме до 12 червня 2025 року.