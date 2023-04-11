Поліція Київщини встановила 15 місць масового поховання та 3 катівні

Поліція Київської області протягом року після деокупації області виявила 15 місць масового поховання вбитих місцевих жителів і три катівні, у яких окупанти тримали українців, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"Ми виявили 15 місць масового поховання - від 3 осіб до 116, які були тимчасово поховані в Бучі біля церкви Андрія Первозванного", - розповів Нєбитов у вівторок на пресконференції в Києві.

За його словами, переважно жителі Київщини загинули від насильницької смерті. "У нас є три знакові місця катувань, усі вони були в Бучанському районі... Людей зв'язували, душили автомобільними тросами, били кийками, тримали в ямах, а потім розстрілювали", - розповів начальник поліції області.

Він уточнив, що всі ці три місця катувань були або в штабах армії РФ, де, за свідченнями, перебувало безпосередньо російське командування, або на позиціях, де розміщувалася важка артилерія. "Туди звозили викрадених місцевих жителів, катували і вбивали", - додав він.

Нєбитов також повідомив, що під час активних бойових дій та окупації на території Київської області поранення отримали 43 дитини. "На жаль, підтверджено 38 фактів загибелі дітей", - уточнив він.

Безвісти зниклими вважаються чотири дитини, три з яких фактично з однієї родини. "За нашою інформацією, під час окупації ця сім'я була примусово вивезена до РФ", - сказав Нєбитов.

Ще одна дитина, за словами начальника главку, перебуває за кордоном з одним із батьків без відома другого.