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14:02 11.04.2023

Із 1374 тіл загиблих від рук окупантів мирних жителів Київщини досі не впізнано 195 - начальник поліції області

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Із 1374 тіл загиблих від рук окупантів мирних жителів Київщини досі не впізнано 195 - начальник поліції області

Поліція Київської області виявила 1374 тіла вбитих окупантами мирних жителів Київщини, 195 тіл досі не впізнано, ще 279 осіб значаться зниклими безвісти, повідомив начальник ГУ Нацполіціі в Київській області Андрій Нєбитов.

"Одним із головних аспектів роботи поліції Київської області є виявлення тіл загиблих (під час окупації) громадян. На сьогодні ця цифра становить 1374 особи. Це цивільні, які були вбиті", - повідомляв Нєбитов у вівторок на брифінгу в Києві.

За словами Нєбитова, 717 із них було вбито зі стрілецької зброї. "Тобто, більше половини були розстріляні усвідомлено", - додав він.

Начальник облполіції уточнив, що 340 осіб загинули від мінних і осколкових поранень, причину смерті 317 осіб не встановлено.

"Досі, на жаль, залишаються невпізнаними 195 тіл. Щодо них відібрано ДНК, тому ми просимо... надавати інформацію, щоб ми встановили абсолютно всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації", - зазначив Нєбитов.

Також він повідомив, що наразі вважаються безвісти зниклими 279 осіб. "Є інформація про те, що люди перебувають і на території РФ, їх привозили туди примусово, у так званих евакуаціях. Розуміємо, що деякі з цих людей перебувають у в'язниці, і нібито росіяни готують собі обмінний фонд", - розповів начальник обласного главку поліції.

 

Теги: #поліція #київська_область #нєбитов

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