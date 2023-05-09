Події

17:10 09.05.2023

На березі Київського водосховища у Вишгороді виявлено тіло пілота збитого російського вертольота - начальник облполіції

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На березі Київського водосховища у Вишгороді виявлено тіло пілота збитого російського вертольота - начальник облполіції

На березі Київського водосховища у Вишгороді Київської області знайдено тіло командира збитого російського гелікоптера, повідомив начальник ГУ Нацполіції в Києві Андрій Нєбитов.

"Командира збитого російського вертольота виявили сьогодні на березі Київського водосховища у Вишгороді", - написав він у своєму телеграм-каналі у вівторок.

"Льотчик Рома сплив. (...) Краще сидіти вдома, ніж ставати співучасниками воєнних злочинів", - додав Нєбитов.

 

Теги: #водосховище #тіло #нацполіція #нєбитов

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