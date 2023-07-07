Зниклими безвісти вважаються 317 жителів Київщини, 190 перебувають у РФ - поліція

Зниклими безвісти значаться 317 жителів Київської області, про їх долю нічого не відомо, ще 190 мирних жителів області, за оперативною інформацією, перебувають у РФ, повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

"На сьогодні зниклими безвісти під час активних бойових дій на території області вважаються 317 осіб", - сказав Нєбитов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він уточнив, що щодо жодного з них немає інформації. "Сподіваємося, що вони теж перебувають десь у полоні, але з урахуванням того, як вбивали і катували окупанти наших людей, розуміємо, що вони вважатимуться зниклими безвісти доти, доки не знайдемо їх тіла", - додав начальник поліції області.

Він зазначив, що багато тіл були повністю знищені й важко не те, що ідентифікувати, а навіть знайти їх останки.

"Ті тіла, які ми знаходили нещодавно, були зариті в ямах, де були ворожі позиції. Наразі більшість цих місць обстежено, але розуміємо, що якщо окупанти закопували глибше або викидали тіла у водойми, то навряд чи швидко знайдемо всіх", - зазначив Нєбитов.

Начальник обласної поліції також повідомив, що за оперативною інформацією, 461 громадянин України перебуває на території РФ. "Із них 190 - цивільні жителі Київської області, 271 - військовослужбовці та представники інших воєнізованих формувань України", - уточнив він.