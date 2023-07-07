Керівник поліції Київської області: невідома доля 371 людини, яка вважається зниклою безвісти,  190 цивільних знаходяться в тюрмах РФ

Ексклюзивне інтерв’ю керівника Головного управління Нацполіції в Київської області Андрія Нєбитова інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна"

Текст: Оксана Геронтьєва

Після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС поліція Київської області посилила патрулювання Київської ГЕС. Чи буде це на постійній основі до завершення війни та які заходи в цілому вживаються задля убезпечення надзвичайних подій на об’єктах критичної інфраструктури області?

Перше, що хочу сказати: ГЕС будувалися так, що зруйнувати їх ракетним ударом фактично неможливо. Каховську ГЕС руйнували зсередини шляхом закладання дуже великої кількості вибухівки. Тобто, щоб зруйнувати Київську ГЕС, потрібна потужна диверсійно-розвідувальна робота ворога, - ми робимо все, щоб цього не сталося.

Під час повномасштабної війні всі наші об’єкти критичної інфраструктури, не тільки ГЕС, знаходяться під охороною ЗСУ, Нацгвардії і частково поліції. Військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії в цілодобовому режимі охороняють ці об’єкти.

Після теракту на Каховській ГЕС поліція Київської області посилила патрулювання біля Київської ГЕС для реагування на ситуацію і зміну оперативної обстановки, яка може скластися. Наприклад, коли затриманий підозрілий автомобіль, поліцейські оперативно забирають водія для відпрацювання, щоб не створювати якоїсь нестандартної ситуації безпосередньо поблизу ГЕС.

Всі механізми відпрацьовані і діють в цілодобовому режимі, тому громадяни можуть бути спокійні.

Окрім цього, ми з відповідними державними структурами, органами місцевого самоврядування відпрацювали алгоритм наших дій в разі підриву дамби Київської ГЕС. Порахували човни і всі наявні плавзасоби, продумали, як будемо проводити рятувальну операцію, якщо це буде необхідно.

Розуміючи, як відбувалося підтоплення в Херсонській області, опрацювали сили і засоби, навіть продумали, які комерційні структури зможемо задіяти для порятунку людей, тварин. Також врахували помилки, адже на Каховці це було для нас несподівано, а зараз розуміємо, що на здоровий глузд ворога покладатися не можна і треба бути готовим абсолютно до всього.

Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації повністю відпрацьований, на штабі оборони Києва і Київської області все проговорили, але ця інформація, звичайно, має гриф обмеження. ЗСУ, СБУ, ГУР Міністерства оборони, Нацгвардія, Нацполіція, місцеві органи самоврядування - всі отримали відповідні завдання про посилення дій. Що стосується безпосередньо поліції – то мова саме про додаткове патрулювання по периметру. Запевняю, робота проводиться 24/7 і не зупиняється.

Тобто, військові і поліція роблять все, щоб не допустити підриву Київської ГЕС, а якщо таке трапиться, то максимально оперативно врятувати людей і ліквідувати наслідки.

Розкажіть про механізм поліцейського реагування на звернення громадян під час повітряної тривоги щодо ракет і дронів. Наскільки корисна інформація, яку люди надають поліції?

Наші поліцейські спільно з Силами оборони, в тому числі і протиповітряної оборони, знаходяться фактично в одному приміщенні і перше, що ми відпрацьовуємо – це інформація від громадян по прольотах ракет і "Шахедів". Інформація від людей дуже допомагає військовим, бо від дзвінка до отримання даних військовими проходить буквально декілька секунд.

З урахуванням того, що росіяни використовують ракети і дрони на дуже малих висотах, Силам оборони складно їх заздалегідь виявити. Коли люди чують наближення об’єкту, оперативно повідомляють про це, то відповідні наряди, які знаходяться безпосередньо на території, дуже швидко отримують цю інформацію і багато чого вдається збивати таким чином.

Я закликаю громадян – якомога більше повідомляйте поліції цю інформацію, вона дуже важлива для ЗСУ і Сил протиповітряної оборони.

За один обстріл ми отримуємо від 60 до 100 чи навіть більше дзвінків від громадян.

Який механізм реагування на пошкодження від уламків ракет чи дронів або влучанні?

Поліція на службі цілодобово, більше 120 нарядів заступає на добу, - вони всі інструктовані щодо допомоги громадянам під час повітряної тривоги.

Наші наряди також додатково здійснюють оповіщення тих територій, де є об’єкти критичної інфраструктури. Ми почали попередження громадян в небезпечних зонах після вишгородської трагедії, коли люди під час повітряної тривоги не те, що не сховалися в укриття, а й навіть з балконів виглядали, що і призвело до жертв.

Тому в таких зонах автомобілі з гучномовців попереджають про необхідність бути в укриттях або принаймні використовувати "правило двох стін".

Другий етап – коли вже обстріли відбулися, є руйнування і поступає інформація по лінії "102". Диспетчер миттєво опрацьовує цю інформацію і направляє всі наради для надання першої допомоги. Одночасно повідомляються про це ДСНС і лікарі.

Відділ поліції, на території якого сталися такі обстріли, піднімається по тривозі для створення слідчо-оперативних груп. Це, як ми кажемо на нашому сленгу, "щоб не завалити лінію 102". Групи направляються на документування, все інформація вноситься в Єдиний реєстр досудових розслідувань, як правило це злочини, передбачені ст.438 Кримінального кодексу – порушення законів і звичаїв ведення війни. Далі вже робимо першочергові огляди, допитуємо свідків, призначаємо експертизи і через прокуратуру передаємо матеріали до слідчих СБУ за підслідністю.

Скільки громадян звернулося до поліції загалом за час війни та чи досі фіксуються злочини, скоєні під час окупації?

На сьогодні поліцією Київської області порушено вже більше 12 тисяч кримінальних проваджень по всім воєнним злочинам – вбивствам, обстрілам, пошкодженням внаслідок прильотів чи збиття.

Навіть в цьому році порушено більше 2 тисяч справ, тому що до теперішнього часу до поліції Київщини звертаються люди, які постраждали в березні 2022 року під час окупації.

За останній тиждень ми зареєстрували тільки по Бучанському району 65 таких злочинів.

До нас навіть звертаються люди, які вимушено виїхали з території Херсонської області і постраждали внаслідок теракту на Каховській ГЕС. Ми оформлюємо, реєструємо і передаємо за підслідністю.

Скільки людей загинули в Київській області за час повномасштабної російської агресії?

Загалом за час війни в області загинуло 1376 людей. Це тіла, які ми знайшли, оглянули. Підкреслю, що це виключно цивільні люди, бо ми, як поліцейські, займаємося тільки цивільними.

Які дії наразі вживаються задля поліпшення ситуації з укриттями? Зокрема, у Білій Церкві, яка навіть окремо була вказана в рішенні РНБО?

Всього по Київський області більше 1800 укриттів. Після трагедії в Києві було поставлено завдання перевірити укриття на їх доступність і санітарний стан. Здебільшого цим займалася ДСНС, але поліцейські максимально залучилися до перевірки.

Після перевірок встановили, що 374 укриттів непридатні. Найбільше – 132 - дійсно в Білоцерківському районі.

Після цього ми надали всю необхідну інформацію органам місцевого самоврядування для вжиття заходів.

Одночасно за дорученням міністра ми кожну повітряну тривогу нарядами проводимо вибіркову перевірку – є доступ до укриттів чи немає.

Звернулися до громадян с проханням повідомляти на лінію 102 про укриття, які зачинені під час повітряної тривоги.

Чи багато таких повідомлень та як на них реагують?

За червень до нас надійшло 61 повідомлення, всі вони були детально перевірені. Здебільшого люди не могли потрапити у підвали, які не відносяться до найпростіших укриттів. Тому ми прийняли рішення інформувати, де саме знаходяться укриття, а якщо існують підвали, якими людям більш зручно користуватися, то треба їх перевести до категорії найпростіших укриттів.

Скільки укриттів у неналежному санітарному стані? Бо навіть якщо є доступ, є такі укриття, в яких взагалі неможливо перебувати.

Складно сказати. Є укриття дуже красиві і сучасні, а є - з пофарбованим бетоном і старими стільцями. Мінімально – повинна бути вода, туалет. В цьому плані преважна більшість укриттів відповідає вимогам.

Але 10% укриттів були дійсно у занедбаному стані. Нас більші хвилювали ті 374, якими фактично люди не могли користуватися. Якщо укриття немає, то не треба його позначати на мапі і казати людям, що туди можна йти під час повітряної тривоги.

Тому кожному керівнику на місцях, головам РДА поставлено завдання розібратися, щоб людям було зрозуміло, куди ховатися під час тривоги. Навіть якщо школа чи лікарня не працює, то укриття там повинно відкриватися, люди повинні мати змогу користуватися їм.

То в Білоцерківському районі ситуації з укриттями вже поліпшилася?

Звичайно, після таких жорстких рішень всі рухаються значно швидше. І люди розуміють, що треба вимагати від органів влади, від правоохоронців – всіх служб, що за це відповідають, якісно виконувати свою роботу.

Підземні паркінги можуть використовуватися як укриття?

Так, авжеж. Ми орієнтуємо місцеві органи влади на те, щоб визнавали паркінги найпростішими укриттями і надавали можливість людям користуватися ними. Безпека людей не може залежати від охоронця, який не хоче пропускати на паркінг, бо там знаходяться автівки.

Є багато укриттів, які були передані в оренду. Пропонуємо утворювати комісії з ДСНС і місцевих органів влади і подавати заяви до поліції: ми будемо реєструвати кримінальне провадження, проводити обшуки, звертатися до суду про арешт цих приміщень і передачу їх на час воєнного стану на баланс місцевих органів влади.

Скільки жителів Київської області вважається безвісти зниклими за час війни?

На сьогодні зниклою безвісти під час активних бойових дій на території області вважається 317 людей.

За оперативною інформацією скільки мешканців Київської області знаходяться на територію РФ?

За нашою оперативною інформацією 461 громадянин України знаходиться на території рф, з них 190 - цивільні жителі Київської області, 271 – військовослужбовці та представники інших воєнізованих формувань України.

По 317 зниклим безвісти наразі взагалі немає ніякої інформації. Сподіваємося, що вони теж знаходяться десь в полоні, але з урахуванням того, як вбивали і катували росіяни наших людей, розуміємо, що вони будуть рахуватися зниклими безвісті допоки не знайдемо їх тіла.

Багато тіл повністю знищені і важко не те, що ідентифікувати, а навіть знайти рештки.

Ті тіла, які ми знаходили донедавна, були закопані в ямах, де знаходилися ворожі позиції. Зараз більшість цих місць обстежена, але розуміємо, що якщо окупанти закопували глибше чи викидали тіла в водойми, то навряд чи швидко всіх знайдемо.

Серед тих, хто безвісти зник чи на території РФ, є діти?

Є 6 дітей. По трьох ми точно знаємо, що вони виїхали з родинами до рф під час примусової евакуації. З ними, на жаль, зв’язку немає, тому рахуються як зниклі безвісти.

Зі слів свідків ми знаємо, що була примусова евакуація, і ці діти разом з батьками виїхали на територію росії.

Ще три дитини – це кейси проблемних відносини між батьками. Наприклад, мати з дитиною виїхала за кордон, а батько подає заяву. В цих випадках ми знаємо, що з дітьми все гаразд, вони знаходяться за кордоном.

Добре, що дитячі будинки і інтернати були завчасно евакуйовані місцевою владою. Тому у нас, можна сказати, все гаразд, і дітей, яких примусово масово вивезли на територію рф, як в Маріуполі, немає.

Чи враховані ці троє дітей, які поїхали з батьками в примусову евакуацію до РФ, до переліку депортованих?

Ні, вони не можуть бути враховані як депортовані, бо поїхали з батьками. В цих випадках треба, щоб вони повернулися і батьки повідомили про примусовий характер вивезення дітей.

Скільки загиблих під час окупації досі не ідентифіковані?

Залишаються не ідентифікованими 190 тіл з 1376. Відібрані ДНК, поміщені до відповідної бази даних, чекаємо. З цих 190 можуть бути ті, які не мали близьких родичів. А якщо немає родичів по першій лінії, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла і не встановлені особи.

Знову попрошу: будь ласка, якщо поряд з вами мешкала одинока людина, надайте інформацію щодо неї або за можливості вийдіть з нею на зв’язок, щоб переконатися, що людина жива.

Розкажіть про розслідування воєнних злочинів, скоєних ворогом під час окупації області. Яка кількість російських військових злочинців вже встановлена, чи є серед них ті, хто фізично присутній в Україні і може бути притягнутий до відповідальності не за заочною процедурою.

Якщо говоримо про безпосереднє слідство Київської області, то повідомили про підозру 20 військовослужбовцям рф. Ми працювали по конкретних злочинах, які сталися в конкретному місці в конкретний день.

Також ми супроводжуємо провадження, які є в Головному слідчому управлінні, окремо працює СБУ і ДРБ над розслідуванням таких злочинів.

Тому у нас цифра фігурантів-російських військових по області начебто і незначна. Але перед нами стоїть завдання встановити всіх осіб, які зі зброєю в руках у складі армії рф перетнули кордон і вчиняли тут злочини.

Нам вдалося по списках, по результатах зачисток і допитів свідків встановити більше 5,5 тисячі осіб з числа російських військових. З них 4,5 тисяч мають навіть фотозображення. Тобто, слідству можна працювати і повідомляти про підозри.

Загалом база Нацполіції "Воєнний злочинець" налічує більше 200 тис солдатів армії рф, які перетнули кордон зі зброєю в руках.

Щодо тих, хто безпосередньо знаходиться тут, а не заочно отримує підозри. Звичайно, вони є. Поліція Київської області вживає заходи задля забезпечення безпеки під час проведення слідчих дій слідчими СБУ для відтворення подій злочинів, які відбувалися. Тобто, вивозять російського військового на місцевість і він показує, як і що відбувалося. Тому я знаю, що вони є, з ними проводиться робота.

Що стосується притягнення до відповідальності безпосередньо в Україні – то це складне і чутливе питання, оскільки списки на обмін і безпосередньо рішення приймаються на державному рівні.

Поговоримо про міжнародну складову. Матеріали по яких воєнних злочинах, скоєних агресором в Київській області, можуть бути передані в міжнародні інстанції та стати предметом розгляду, наприклад, в МКС чи центрі розслідування злочину агресії, який відкривається в Гаазі?

Думаю, що матеріали по Бучі будуть розглядатися на міжнародному рівні, адже там були скоєні всі види воєнних злочинів, які свідчать про свідомий намір знищити українців як націю. Які саме кейси найбільш потужні - вирішуватиме Офіс генпрокурора.

55 спеціалістів з МКС були у нас у квітні цього року, ми обговорювали питання документування, щоб докази були визнанні допустимими для використання в МКС або для спецтрибуналу. Після цього прокуратура дала рекомендації по стандартах доказування, по ним і працюємо.

Нам треба довести масштабність злочинів, скоєних військовими рф, тому кожна справа, навіть побиття людини солдатом, дуже важлива.

Доказів для МКС і трибуналу достатньо?

Так, вони є, і їх дуже багато. Умовно кажучи, нам по Київський області пощастило з точки зору перспектив кримінального переслідування росіян за їх злочини. Завдяки ЗСУ, єднанню місцевих органів влади і суспільства вдалося дуже швидко вигнати ворога з області – окупанти не встигли "зачистити" сліди своїх злочинів, і ми відразу почали це фіксувати.

Більш того – ми не грали в якусь закриту процесуальну гру, а відразу повідомили всій міжнародній спільноті, урядам про те, що коїли окупанти. Світ побачив на власні очі, що відбувалося.

Які докази ми знайдемо, наприклад, в Маріуполі? Вони знищують сліди своїх злочинів. В Харківській області, яка була стрімко деокупована, є докази скоєних окупантами воєнних злочинів, а в Херсоні ворог багато чого знищив, бо готувався до відступу.

Загалом як Ви оцінюєте міжнародну співпрацю в контексті гуманітарної, технічної, експертної та військової допомоги?

Можу сказати, що в таких масштабах допомоги і підтримки ще ніколи не було – Україну знають і чують у всьому світі.

Що стосується безпосередньо поліції Київської області – ми працюємо з меценатами – американськими громадянами. Так ми затоваришували з Говардом Баффетом, Мітці Пердью, Асоціацією поліцейських США. За весь цей час ми отримали від них дуже потужну підтримку, обсяг допомоги перевищив 80 млн грн в грошовому еквіваленті.

Чи багато в Київський області ухилянтів та які схеми ухилення від військової служби зафіксовані поліцією?

Ми отримали трохи більше 6 тисяч повідомлень від ТЦК про ухилянтів. В більшості випадків людина просто не мешкала за місцем реєстрації. Близько тисячі таких людей ми доставили до ТЦК, де їм були вручені повістки.

Якщо людина ухиляється від військової службі, то за це передбачена адміністративна відповідальність, протоколи складають безпосередньо посадовою особою ТЦК, не поліцейським. За цей рік таких протоколів загалом складено понад 1700.

Коли вже мова йде про злісне ухиляння – людина зарахована до військової частини, є вимога прибути в конкретне місце, в вона не прибуває, то це вже кримінальна відповідальність.

З початку цього року у нас зареєстроване 51 таке кримінальне провадження. По 13 кримінальним провадженням провели слідчі дії і інформація не підтвердилася – люди поїхали служити.

По 6 кримінальних справах ми оголосили підозри і направили матеріали до суду, інші ще знаходяться на стадії досудового розслідування.

Взагалі я би радив не гаяти час, не чекати повістки, а самостійно готуватися – фізична підготовка, заняття в тирі, теоретичні знання. Треба розуміти: держава-терорист, яка у нас на півночі, нікуди не зникне, тому краще готуватися і не поїхати, ніж поїхати непідготовленим.

Що стосується способів ухиляння, то перш за все, це намагання виїхати за кордон нелегальним шляхом. Є факти псевдоволонтерства – використання системи «Шлях».

Окреме питання, коли людина намагається уникнути мобілізації або навіть реєстрації, фальсифікуючі медичні дані про стан здоров’я. В таких випадках в справах фігурують члени лікарських комісій, є факти притягнення до відповідальності.

Всі ці схеми давно відомі і відслідковуються поліцією.

Чи змінилися за час війни шахрайські схеми та які види шахрайства найбільш поширені в області?

Ми зареєстрували в цьому році більше 4 тисяч кримінальних проваджень, пов’язаних з шахрайством. Основне – це продаж неіснуючих товарів. Особливо, це стосувалося товарів, які мали взимку під час блекауту широкий попит: паливо, генератори. За зниженими цінами шахраї пропонували свій нібито товар і вимагали зробити передоплату або сплатити повністю за товар до його отримання.

Платити наперед нікому не раджу – сумлінні продавці можуть отримати кошти и після передачі товару.

Такі схеми з продажем неіснуючого товару здебільшого розкриваються, зловмисники встановлюються.

Ще одна досі популярна шахрайська схема – отримання банківських даних по телефону. Кожен для себе має зрозуміти, що працівники банку не телефонують і не запитають інформацію.До теперішнього часу залишається "робочою" і схема шахрайства з дзвінком-повідомленням "ваша дитина потрапила в аварію/в поліцію".

Такі телефонні дзвінки здійснюються в основному з окупованих територій, з в’язниць, тому розкрити такі злочини вкрай важко.

Ну і, звичайно, поширений вид шахрайства – фішинг, коли вам на пошту приходять вірусні посилання, при переході за якими ваші данні можуть опинитися у зловмисників.

Взагалі шахрайства – це про необізнаність, тому ці злочини знищуються через інформування населення. Людей просто треба озброїти інформацією, щоб вони не довіряли шахраям ні свої гроші, ні свої персональні дані.

Загалом як Ви оцінюєте криміногенну ситуацію в області?

Криміногенна ситуація стабільна, злочинів реєструється майже стільки, скільки і в довоєнні часи. Тяжкі злочини – це категорія воєнних.

Що стосується крадіжок, пограбувань, розбійних нападів, то вони зменшилися на 10-20%. Це обумовлене низкою факторів. По-перше, війна: злочинці їдуть туди, де їм комфортніше, багато зловмисників поїхали за нашими громадянами до Польщі, наприклад. Друге – це збільшення присутності Сил безпеки, не тільки поліцейських. Блокпости, комендантська година – це все захищає людей.

Я навіть зустрічаюся з головами ОСББ і розказую їм про важливість встановлення системи відеоспостереження задля унеможливлення крадіжок та можливості розкриття таких злочинів, якщо вже сталися.

Така сама ситуація по автівках і сигналізації. Якщо людина не опікується збереженням свого майна, то поліція не допоможе, бо поліція – це інструмент, механізм, а колективна безпека – це свідома поведінка кожного.

Розкажіть, будь ласка, по мінній безпеці і роз’яснювальній роботі в цьому напрямку, насамперед, серед дітей

Мінна безпека – це важливий аспект, наслідки воєнних дій і окупації ще довго будуть даватися взнаки. Раз на тиждень ми отримуємо повідомлення – то запал підірвався, то граната, люди травмуються. Знаходять небезпечні предмети на деокупованах територіях, приносять додому і, нажаль, вистачає розуму розбирати.

А після ракетних обстрілів діти підбирають уламки збитих ракет!

Ми кожен раз попереджаємо людей не чіпати небезпечні предмети, провели вже більше 60 інформаційних кампаній, використовуємо всі можливі ресурси для попередження людей про мінно-вибухову небезпеку.

Окремо працюють ювенальні поліцейські з вибухотехніками - провели у школах більше 80 роз’яснювальних занять, збирали дітей, батьків, показували, що і як виглядає.

Комендантська година – чи багато наразі порушників з урахування того, що за це порушення досі немає ніякої відповідальності?

Так, немає відповідальності як такої за це порушення, але я завжди кажу людям "ваш вечір закінчиться відділком поліції, якщо у вас немає поважних причин на те, щоб знаходитися на вулиці чи їхати кудись під час комендантської години".

Порушників ми затримуємо, доставляємо у відділок поліції, проводимо перевірку і встановлюємо причини порушення. Як правило, таким чином викриваються різні злочини, щонайменше – адміністративні правопорушення.

Правосвідома людина не буде йти на це правопорушення, бо розуміє, що це не забаганка якогось поліцейського чи Сил оборони. Комендантська година – це механізм, який дозволяє державі захищати людей.

За цей рік ми становили близько 600 осіб – порушників комендантської години.

Розважальні заклади Київської області дотримуються вимог?

Є рішення про те, що всі розважальні програми, концерти завершуються в області о 21 годині. Заклади харчування не повинні працювати під час комендантською години – з 12 ночі до 5 ранку.

Скарг як таких на 102 про порушення не було – як правило всі розважальні заходи закінчуються до 21 години, ресторани до комендантської години зачиняються, бо персоналу теж треба додому дістатися.

Як працює транспорт під час повітряної тривоги?

Нормативно прописано так, що водій повинен знайти безпечне місце для пасажирів, але в реальності це визначити дуже складно, тому рух не припиняється.

Наприклад, якщо автобус рухається по трасі "Одеса-Київ", то знайти укриття фактично нереально.

Наскільки відомо, проект "Безпечна Київщина" - це майже 2 тис камер, з них 500 камер розпізнавання обличчя. В медіа були чутки про можливе припинення проекту у зв'язку з призупиненням поставок техніки китайських виробників. Чи буде і далі цей проект жити та розвиватися?

На даний час камери встановлені, ми продовжуємо розвивати цю ініціативу, надалі система буде розвиватися навіть попри воєнний стан в Україні. Адже створення безпекового середовища - це однин з головних компонентів забезпечення безпеки.

Тобто, передумов для припинення роботи проекту немає.

"Безпечна Київщина" стала єдиним інформаційним простором системи безпеки для українських громад, що забезпечує відеофіксацію транспортного і пішохідного трафіку.

Інтегровані камери з функцією розпізнання обличчя значно підвищили можливість пошуку, виявлення та ідентифікації окремих категорій осіб. Крім цього, вони дозволили більш ефективно та оперативно розкривати злочини, а також попереджати їх скоєння.

Лише за останній місяць функціонування камер інформація з них сприяла розкриттю ряду тяжких та особливо тяжких злочинів, скоєних на території області, пошуку безвісно зниклих, у тому числі неповнолітніх.

Під час повномасштабного вторгнення росіяни знищили майже 30% камер відеоспостереження, проте після деокупації районів поліція Київської області активно відновлює безпекову систему.

У 2019 році в системі працювало лише 18 камер. Так, за останній час інтегровано 500 камер з функцією розпізнання обличчя. Наразі загалом функціонує 1883 камер відеоспостереження, з них 480 мають властивість розпізнавання номерних знаків транспортних засобів, та 905 оглядових камер. І завдяки цьому ми маємо значне зниження злочинності та оперативне розкриття злочинів за гарячими слідами.