Правоохоронці припинили діяльність угруповання, яке виробляло і розповсюджувало наркотики в Україні, Євросоюзі і Туреччині - Нєбитов

Українські правоохоронці затримали 19 учасників угруповання, що виготовляло та розповсюджувало в Україні та за її межами солі Альфа-PVP та амфетамін, повідомив заступник голови Національної поліції України Андрій Нєбитов.

"Щомісяця злочинна організація виготовляла понад 80 кг солей Альфа-PVP та амфетаміну, а прибуток з продажів сягав 40 мільйонів гривень! Наркокартель налагодив повний цикл виробництва та збуту психотропів в промислових масштабах. Географія наркоторгівлі Україною не обмежувалась – "товар" постачали на міжнародний ринок, до країн Євросоюзу та в Туреччину", - написав Нєбитов у фейсбуці.

Він зазначив, що в Україні злочинці збували продукцію за допомогою приватних логістичних компаній під вигаданими анкетними даними і з рук у руки клієнтам. Транскордонний канал контрабанди був організований через міжнародні вантажні перевезення. Наркотик маскували в пакети з-під харчових продуктів у таємних місцях транспорту або дорожніх валіз. За такі послуги іноземні клієнти розраховувалися криптовалютою.

"Поліцейські вилучили 200 кг наркотиків на суму понад 30 мільйонів гривень. Крім того, ліквідовано п'ять нарколабораторій та вилучено лабораторне обладнання, зброю, набої, гранату РГД із запалом, понад 2,5 млн гривень у різній валюті та 17 автомобілів на суму понад 800 тисяч доларів. За рішенням суду всіх фігурантів узято під варту й поміщено до СІЗО", - додав Нєбитов.