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10:02 07.07.2023

Військові та поліція роблять усе, щоб не допустити підриву Київської ГЕС, - керівник облполіції

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Військові та поліція роблять усе, щоб не допустити підриву Київської ГЕС, - керівник облполіції

Військові та поліція цілодобово несуть службу для недопущення підриву Київської гідроелектростанції в м. Вишгороді Київської області, відпрацьовано алгоритм дій на випадок виникнення надзвичайної ситуації, повідомив керівник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

У ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розповів, що ГЕС в Україні будували так, що зруйнувати їх ракетним ударом фактично неможливо.

"Каховську ГЕС руйнували зсередини шляхом закладення дуже великої кількості вибухівки. Тобто щоб зруйнувати Київську ГЕС, потрібна потужна диверсійно-розвідувальна робота ворога - ми робимо все, щоб цього не сталося", - наголосив Нєбитов.

За його словами, під час війни всі об'єкти критичної інфраструктури, не тільки ГЕС, перебувають під охороною Збройних сил України, Національної гвардії та частково поліції, військовослужбовці ЗСУ та Нацгвардії в цілодобовому режимі охороняють ці об'єкти.

"Після теракту на Каховській ГЕС поліція Київської області посилила патрулювання біля Київської ГЕС для реагування на ситуацію і зміну оперативної обстановки. Наприклад, коли затримано підозрілий автомобіль, поліцейські оперативно забирають водія для відпрацювання, щоб не створювати будь-якої нестандартної ситуації поблизу ГЕС", - пояснив начальник облполіції.

Крім того, розповів він, поліція спільно з відповідними державними структурами та органами місцевого самоврядування відпрацювала алгоритм дій у разі підриву греблі Київської ГЕС.

"Алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації повністю відпрацьовано, на штабі оборони Києва та Київської області все проговорили, але ця інформація, звісно, має гриф обмеження. ЗСУ, СБУ, ГУР, Міноборони, Нацгвардія, Нацполіція, місцеві органи самоврядування - всі отримали відповідні завдання про посилення дій. Що стосується безпосередньо поліції - то йдеться саме про додаткове патрулювання за периметром. Запевняю, робота відбувається 24/7 і не зупиняється", - запевнив Нєбитов.

Теги: #київська_гес #нєбитов

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