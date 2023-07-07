Події

10:30 07.07.2023

За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

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За час війни на Київщині загинули 1 376 осіб, неідентифікованими залишаються 190 тіл

Із 1 376 осіб, загиблих у Київській області під час повномасштабної агресії РФ, залишаються неідентифікованими 190 тіл, повідомив начальник Головного управління Національної поліції України в Київській області Андрій Нєбитов.

"Загалом за час війни в області загинули 1 376 осіб. Це тіла, які ми виявили, оглянули. Наголошу, що це виключно цивільні люди, тому що ми як поліцейські опікуємося лише цивільними", - розповів Нєбитов в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він повідомив, що "залишаються неідентифікованими 190 тіл із 1 376".

За словами Нєбитова, відібрані ДНК поміщено до відповідної бази даних. "Із цих 190 можуть бути ті, у яких не було близьких родичів. А якщо немає родичів за першою лінією, то ми не можемо порівняти ДНК. Тому, на жаль, є тіла і не встановлені особи", - зазначив керівник поліції області.

"Знову попрошу: будь ласка, якщо поруч із вами жила самотня людина, надайте інформацію про неї або, якщо є можливість, вийдіть із нею на зв'язок, щоб переконатися, що людина жива", - закликав Нєбитов.

Теги: #поліція #загиблі #київська_область #нєбитов

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