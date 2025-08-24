Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми - 1-й віцепремʼєр

Фото: https://t.me/zedigital

У День Незалежності України відбувся Defence Cooperation Forum. Future Warfare під головуванням президента України, під час якого партнерам з ЄС, НАТО, Великої Британії, Канади, Данії, Швеції, Чехії, Естонії, Литви, Латвії та Румунії продемонстрували українські технологічні рішення, що застосовуються для оборони країни.

Серед представлених розробок – ракети, дрони, роботи та перехоплювачі шахедів. Як наголошується, ці продукти дозволяють захищати Україну вже сьогодні, а також змінюють ситуацію на полі бою та можуть сприяти глобальній безпеці.

"Разом з партнерами обговорили подальшу взаємодію. Brave1 EU уже пропонує виробникам з інших країн унікальну можливість протестувати їхні рішення на полі бою та отримати зворотний звʼязок. Інтегруємо Україну в європейську оборонну індустрію та масштабуємо спільні програми", - повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі.

Він також подякував партнерам за стратегічну підтримку.