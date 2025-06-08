Інтерфакс-Україна
Події
12:10 08.06.2025

У Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти мігрантів – ЗМІ

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У Лос-Анджелесі спалахнули заворушення через рейди проти нелегальних мігрантів, передає ВВС.

Служба імміграції та митного контролю (ICE) цього тижня заарештувала в місті щонайменше 118 людей, з них 44 — лише у п’ятницю. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом засудив ці рейди, назвавши їх "жорстокими".

У дописі в соціальних мережах він заявив, що правоохоронні органи не мають незадоволених потреб і звинуватив адміністрацію Трампа в прагненні "видовища". Він також розкритикував імміграційні рейди, звинувативши адміністрацію Трампа в тому, що вона "сіє хаос, щоб мати привід для ескалації".

Для розгону натовпу в районі Парамаунт застосували сльозогінний газ і так звані менш летальні засоби. У поліції заявили, що вони "можуть спричинити біль і дискомфорт", але їхнє використання санкціоноване.

Президент США Дональд Трамп наказав направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію для придушення протестів. Президент також заборонив протестувальникам носити маски.

Голова Пентагону Піт Гегсет назвав заворушення "небезпечною кримінальною навалою", організованою наркокартелями, що становить серйозну загрозу для нацбезпеки.

Мер Лос-Анджелесу Карен Басс стверджує, що Нацвардію поки не розгортали у місті. Басс критикувала рейди ICE та повідомляла про насильство під час сутичок.

Теги: #мітинги #лос_анджелес #мігранти

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