Події
15:59 12.11.2025

Орбан: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки

Фото: https://www.facebook.com/orbanviktor

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не буде виконувати Міграційний пакт ЄС та не має наміру приймати мігрантів.

"Брюссель видав наказ. Вони активують Міграційний пакт. Я хочу раз і назавжди прояснити: доки в Угорщині буде патріотичний уряд, ми не будемо виконувати Міграційний пакт. Ceterum censeo: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки", - написав він у соціальній мережі Х у середу.

Як повідомлялося, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС. Пакт набере чинності в середині 2026 року.

Ухвалення Пакта не потребувало одностайної згоди держав-членів. Проти виступили зокрема Польща та Угорщина, які тривалий час просувають жорстку міграційну політику.

Нещодавно виконавчий орган ЄС у межах імплементації Пакта про міграцію та притулок представив щорічний звіт про ситуацію з міграцією у державах-членах. "Греція та Кіпр перебувають під міграційним тиском через непропорційний рівень прибуття мігрантів протягом останнього року. Іспанія та Італія також перебувають під міграційним тиском через непропорційну кількість прибулих після пошуково-рятувальних операцій на морі в той самий період", – повідомили у ЄС.

Ці чотири держави отримають доступ до Фонду солідарності – інструменту солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, коли Пакт набере чинності в середині 2026 року. Це дозволить державам домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку. Оголошення Єврокомісії дає старт переговорам між державами-членами, які мають визначити, яку саме допомогу надати Греції, Кіпру, Іспанії та Італії.

