Орбан: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не буде виконувати Міграційний пакт ЄС та не має наміру приймати мігрантів.
"Брюссель видав наказ. Вони активують Міграційний пакт. Я хочу раз і назавжди прояснити: доки в Угорщині буде патріотичний уряд, ми не будемо виконувати Міграційний пакт. Ceterum censeo: ми не прийматимемо мігрантів і не витрачатимемо на них жодної копійки", - написав він у соціальній мережі Х у середу.
Як повідомлялося, оновлений Пакт про міграцію та притулок був ухвалений Європейським Союзом у 2024 році. Його ключовим елементом є система солідарності, яка передбачає перерозподіл міграційного тиску між державами ЄС. Пакт набере чинності в середині 2026 року.
Ухвалення Пакта не потребувало одностайної згоди держав-членів. Проти виступили зокрема Польща та Угорщина, які тривалий час просувають жорстку міграційну політику.
Нещодавно виконавчий орган ЄС у межах імплементації Пакта про міграцію та притулок представив щорічний звіт про ситуацію з міграцією у державах-членах. "Греція та Кіпр перебувають під міграційним тиском через непропорційний рівень прибуття мігрантів протягом останнього року. Іспанія та Італія також перебувають під міграційним тиском через непропорційну кількість прибулих після пошуково-рятувальних операцій на морі в той самий період", – повідомили у ЄС.
Ці чотири держави отримають доступ до Фонду солідарності – інструменту солідарності ЄС для держав-членів, які зазнають міграційного тиску, коли Пакт набере чинності в середині 2026 року. Це дозволить державам домогтись або переселення частини шукачів притулку в інші країни ЄС, або додаткової фінансової підтримки в розмірі 20 тисяч євро на шукача притулку. Оголошення Єврокомісії дає старт переговорам між державами-членами, які мають визначити, яку саме допомогу надати Греції, Кіпру, Іспанії та Італії.