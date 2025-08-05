Інтерфакс-Україна
Події
08:55 05.08.2025

Британія та Франція ратифікують угоду про повернення мігрантів

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Британія та Франція ратифікують угоду про повернення мігрантів

Велика Британія та Франція ратифікують угоду про повернення мігрантів за принципом "один в’їхав — один виїхав", яка передбачає депортацію нелегальних мігрантів, що прибувають на британське узбережжя невеликими човнами, повідомляє агентство Reuters.

Згідно з повідомленням, договір буде офіційно ратифіковано у вівторок, після чого Лондон має розпочати його реалізацію протягом кількох днів. Ініціатива є ключовим елементом стратегії уряду прем’єр-міністра Кіта Стармера щодо зменшення рівня нелегальної міграції.

Про пілотну схему, що передбачає повернення кожного нелегального мігранта до Франції, Стармер і президент Франції Еммануель Макрон оголосили минулого місяця. За даними видання, угоду підписали минулого тижня, однак офіційне оголошення відклали до моменту її ратифікації.

"Це важливий крок до підриву бізнес-моделі організованих злочинних угруповань, які стоять за цими переходами", — заявила міністр внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.

"Європейська комісія та країни-члени ЄС підтримали план. У межах пілотної угоди очікується близько 50 повернень на тиждень, або близько 2 600 на рік. Це незначна частина від понад 35 000 осіб, які прибули до Британії у 2024 році, однак схема може бути розширена", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #франція #повернення #британія #мігранти

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