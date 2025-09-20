Інтерфакс-Україна
20:15 20.09.2025

Гетманцев щодо заяви Кулеби: Мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що переселені мігранти не вирішать демографічних проблем в Україні.

"Заява Дмитра Кулеби про відкриття кордонів для мігрантів з Бангладеш та Непалу відверто здивувала. Мені здається, врешті треба припинити перетворювати і країну і наших людей в обʼєкт чиїхось експериментів", - написав він у телеграмі.

За словами Гетманцева, люди з іншою культурою, мовою, релігією і далеко не завжди із бажанням працювати, ніколи не вирішать демографічних проблем в Україні.

"Або вирішать їх так, що не приведи Боже аби вони вирішувались. Врешті пошукачам простих рішень складних проблем слід зрозуміти, що лінійних рішень не існує, а переселення великої кількості чужих людей буде мати незворотні наслідки для майбутнього і народу, і країни як такої", - наголосив він.

Гетманцев переконаний, що слід зосередитися на сталому мирі, відновленні і поверненні українців. "Це насправді шлях набагато складніший та триваліший, ніж відкриття кордонів для мігрантів, але він, цей шлях - єдиний можливий", - підкреслив він.

Раніше ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час фестивалю Кураж у Києві у суботу, 20 вересня заявив, що на тлі відкриття кордонів і виїздів юнаків 18-22 років доведеться відкривати кордони для мігрантів з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму для поствоєнної відбудови країни.

 

Теги: #відкриття #кордони #мігранти

