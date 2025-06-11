Влада США готова посилити заходи для нормалізації ситуації в Лос-Анджелесі - генпрокурор

Генпрокурор США Пем Бонді в середу заявила, що американська адміністрація не вагатиметься, якщо для стабілізації обстановки в Лос-Анджелесі будуть потрібні більш рішучі кроки.

"Прямо зараз у Каліфорнії ми в хорошому становищі. Ми не боїмося йти далі. Ми не будемо боятися, якщо треба буде зробити щось іще", - відповіла вона на запитання журналіста CNN про можливість задіяти закон про придушення повстань військовими (Insurrection Act), який дасть змогу використовувати ЗС США для підтримання порядку всередині країни.

За її словами, адміністрація сподівається, що чинна в Лос-Анджелесі комендантська година дасть змогу знизити напруженість. Однак, запевнила вона, федеральна влада також готова діяти.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс зі свого боку заявила, що більшість осіб, затриманих минулої ночі, порушували комендантську годину. Вона запевнила, що комендантська година виявилася ефективним заходом: ні вандалізму, ні мародерства не було, а акції протесту виявилися нечисленними. Також мер стверджувала, що федеральна влада раніше лише погіршила ситуацію і продовжує її погіршувати.

Тим часом, за даними The New York Times, у середу нові акції протесту проти міграційної політики адміністрації плануються в Лос-Анджелесі, Мішн-В'єхо (штат Каліфорнія), Юджині (штат Орегон), Ролі (штат Північна Кароліна), Сан-Антоніо (штат Техас), Сіетлі (штат Вашингтон), Сент-Луїсі (штат Міссурі). Влада низки міст готується до цих демонстрацій.

У середу на вулицях Лос-Анджелеса чергуватимуть 700 морських піхотинців, які приєднаються до службовців Нацгвардії. Морпіхи та нацгвардійці охоронятимуть агентів Імміграційної та митної поліції США (ICE), доки вони виконують свою роботу, однак не братимуть участі в затриманнях.

У міністерстві внутрішньої безпеки в понеділок відзвітували, що тепер ICE затримують на день 2 тис. осіб за порушення міграційного законодавства; за попереднього президента США Джо Байдена 2024 року цей показник становив 311 осіб.

За наказом президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелес у понеділок було направлено додатково 2 тис. військовослужбовців Національної гвардії, а також 700 морських піхотинців. Минулої неділі там уже дислокували 2 тис. гвардійців.

Підрозділи Нацгвардії направлені в міста Техасу, зокрема в Сан-Антоніо і Даллас для захисту федеральних об'єктів.

Демонстрації проти імміграційних рейдів влади, що тривають п'ятий день у Лос-Анджелесі в Каліфорнії, також відбулися в Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Бостоні, Філадельфії, Остіні, Денвері, Атланті, Сіетлі, Лас-Вегасі та інших великих американських містах.