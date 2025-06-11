У Лос-Анджелесі запровадили комендантську годину через протести мігрантів

Мер Лос-Анджелеса у штаті Каліфорнія Карен Басс під час прессконференції оголосила про запровадження комендантської години в центрі міста через тривалі протести.

Заборона на пересування діятиме щонайменше кілька днів — з 20:00 до 6:00 за місцевим часом у межах однієї квадратної милі.

"Я запроваджую комендантську годину в центрі Лос-Анджелеса, щоб покласти край вандалізму й мародерству... Якщо ви не живете і не працюєте в центрі Лос-Анджелеса — уникайте цієї території. Правоохоронці затримуватимуть порушників комендантської години", — заявила Карен Басс.

За словами Басс, минулої ночі було пограбовано щонайменше 23 бізнеси, а центр міста вкритий графіті.

"Це стало точкою перелому", — заявила вона на пресконференції.

Начальник поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл повідомив про 197 затриманих у вівторок, з яких 67 людей — за перекриття траси 101.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=GFSwaqrF-fQ