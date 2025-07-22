Садовий повідомив про мітинг у Львові, у Києві до акції приєднались брати Кличко

Мер міста Львів Андрій Садовий повідомив про проведення у Львові мітингу проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту №12414, який передбачає обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Львів, якому ніколи не байдуже. Молодь, яка дарує надію", - написав Садовий в соцмережі Х у вівторок ввечері, проілюструвавши повідомлення фотографією мітинга біля памʼятника Тарасу Шевченку.

Мер Києва Віталій Кличко та його брат, олімпійський чемпіон Володимир Кличко також помічені на мітингу проти законопроєкту, який проходить на площі Франка в українській столиці. Відео братів Кличків ширяться пабліками, проте самі вони наразі не робили ніяких заяв у соцмережах.

Раніше у вівторок мер Києва, коментуючи останні події навколо НАБУ та САП, наголосив на необхідності змінювати систему роботи правоохоронних органів загалом, а "не робити її бультерʼєром влади".

Акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту розпочалися у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному.

Джерело: https://x.com/AndriySadovyi/status/1947716762751144162/photo/1