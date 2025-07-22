Інтерфакс-Україна
Події
23:02 22.07.2025

Садовий повідомив про мітинг у Львові, у Києві до акції приєднались брати Кличко

1 хв читати

Мер міста Львів Андрій Садовий повідомив про проведення у Львові мітингу проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту №12414, який передбачає обмеження незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Львів, якому ніколи не байдуже. Молодь, яка дарує надію", - написав Садовий в соцмережі Х у вівторок ввечері, проілюструвавши повідомлення фотографією мітинга біля памʼятника Тарасу Шевченку.

Мер Києва Віталій Кличко та його брат, олімпійський чемпіон Володимир Кличко також помічені на мітингу проти законопроєкту, який проходить на площі Франка в українській столиці. Відео братів Кличків ширяться пабліками, проте самі вони наразі не робили ніяких заяв у соцмережах.

Раніше у вівторок мер Києва, коментуючи останні події навколо НАБУ та САП, наголосив на необхідності змінювати систему роботи правоохоронних органів загалом, а "не робити її бультерʼєром влади".

Акції протесту проти прийнятого Верховною Радою законопроєкту розпочалися у Києві, Львові, Дніпрі та Рівному.

Джерело: https://x.com/AndriySadovyi/status/1947716762751144162/photo/1

Теги: #київ #львів #мітинги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:11 22.07.2025
У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

У Києві від негоди постраждали люди: п'ятьох осіб, зокрема 13-річну дівчинку, госпіталізовано

20:11 22.07.2025
У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

19:21 22.07.2025
Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

Кличко обговорив з делегацією  ПАРЄ відновлення столиці та захист прав самоврядування

18:45 22.07.2025
Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

11:05 22.07.2025
В Києві судитимуть проєктанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через р.Дніпро

В Києві судитимуть проєктанта канатної дороги, підприємця та інженера у справі щодо загибелі юнака на атракціоні через р.Дніпро

15:54 21.07.2025
Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

Зеленський обговорив потребу в ППО із главою МЗС Франції

15:45 21.07.2025
До ліквідації наслідків удару по Києву залучена авіація ДСНС

До ліквідації наслідків удару по Києву залучена авіація ДСНС

12:26 21.07.2025
Кількість постраждалих у Києві збільшилась до 9 осіб

Кількість постраждалих у Києві збільшилась до 9 осіб

11:55 21.07.2025
Глава МЗС Франції в Києві оглянув наслідки російської атаки

Глава МЗС Франції в Києві оглянув наслідки російської атаки

10:01 21.07.2025
В Києві в результаті нічних ударів загинула людина, семеро постраждали

В Києві в результаті нічних ударів загинула людина, семеро постраждали

ВАЖЛИВЕ

У Києві проходить акція проти прийнятого Радою законопроєкту №12414, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Віцепремʼєр Качка запевнив єврокомісара Кос: Зобов’язання України щодо вступу в ЄС залишаються повністю чинними

Суд призначив гендиректору ДП "Ліси України" заставу у 90 млн грн, захист оскаржуватиме рішення

Глава МЗС Ізраїлю прибув до Києва

Єврокомісар Кос: Демонтаж ключових гарантій незалежності НАБУ є серйозним кроком назад

ОСТАННЄ

Голова СБУ: казати, що кримінальні справи стали підставою для законодавчих змін щодо САП і НАБУ – це маніпуляції

Генпрокурор: ми будемо однією сім'єю із САП, справу Чернишова У НАБУ не заберу – обіцяю в очі

НАБУ і САП подякували українцям за підтримку: Боротьба триває!

МакФол вважає, що Зеленський не мав підписувати закон про обмеження незалежності НАБУ/САП, Моббз назвала це рішення вкрай несвоєчасним

Голова СБУ про прийняття законопроєкту щодо САП та НАБУ: це повернення до Конституції

Оззі Осборн помер на 77-му році життя

Зеленський підписав закон про обмеження незалежності НАБУ/САП

Сили оборони відбили з початку доби 131 ворожу атаку - Генштаб

Під час польотного завдання розбився Mirage-2000 - Гештаб

УЗАГАЛЬНЕННЯ: Рада підтримала закон про обмеження незалежності НАБУ та САП і закрила сайт на техроботи, в Україні проходять акції протесту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА