Інтерфакс-Україна
Події
20:11 14.09.2025

Поле бою очікує на революцію наземних роботизованих комплексів – командир 3-го корпусу Білецький

3 хв читати
Поле бою очікує на революцію наземних роботизованих комплексів – командир 3-го корпусу Білецький

Україна залишається лідером за інноваціями, але має навчитися їх масштабувати.

Масове застосування дронів кардинально змінило ситуацію на лінії бойового зіткнення, поняття тилу, як такого, практично зникає, й ключовим для перемоги є напрацювання стратегії та нових тактичних прийомів протистояти цим викликам, швидке їх впровадження та масштабування, заявив командир Третього армійського корпусу полковник Андрій Білецький.

"Технічні рішення є, вони достатньо зрозумілі: крім поглиблення революції повітряних дронів, це майбутня – я думаю, що ми стоїмо прямо на вулиці перед нею – революція наземних роботизованих комплексів, які радикально змінять поле бою і замінять значну частину солдат як в плані логістики, так і в плані бойового застосування", – сказав він на 20-й щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Білецький зазначив, що зараз лінія бойового зіткнення надзвичайно розріджена по причині надзвичайно складної логістики: доставити піхоту на позиції та забезпечити її постачання, організаціє фортифікаційних робот на передньому краю не просто складно, а інколи майже неможливо.

"Кількість і глибина спостереження дронами противника, як і нашими дронами, досягла надзвичайної щільності і глибини 20-25 кілометрів Практично зараз навіть артилерія, відтягнута на максимальні дистанції, знаходиться під постійним впливом розвідників противника", – констатував Білецький.

За його словами, тил переноситься на дистанції, де раніше знаходилося управління угрупувань військ і це справді новий виклик.

Він вважає, що до поточної ситуації на полі бою росіяни підійшли в плані стратегії підготовленішими, бо пропрацювали наступальну тактику інфільтрації своєї піхоти: дії малих груп – інколи від одного піхотинця до не більше п’яти-шести – на максимально велику глибину з відпрацьованою взаємодію з дронами, що дає їм деякі переваги на полі бою.

"Тепер, власне кажучи, слово за нами", – зазначив командир 3-го корпусу.

За його словами, у України є заділи на майбутні революційні кроки в цій війні, але необхідно навчитися від лідерства в іноваціях перейти до лідерства і в їх масштабуванні.

"Росія у жодній інновації цієї війни не була ініціатором стратегії. Всі інновації відбулися з українського боку. Але Росія надзвичайно якісно аналізує наші ж переваги і дуже швидко їх масштабує через свою стару державну традицію експансивну і мілітарну. Це надзвичайно сильна сторона (противника)", – наголосив Білецький.

На його думку, питання в тому, щоб Україна не тільки активно піарили свої інновації, але і стратегічно їх впроваджувала, кидали на це всі сили і ресурси.

"Якщо це буде зроблено, через те, що ми все-таки значно більш творчі, то ми будемо мати перевагу. Якщо цього буде не зроблено, то ми будемо створювати інновації, а Росія буде відставати на 3-6 місяців, іноді рік від їх впровадження, але потім буде впроваджувати їх надзвичайно масово", – додав він.

Він нагадав, що Україна домінувала в інноваційних речах у 2022-2024 роках: вперше створила систему тотального спостереження за рахунок дронів, застосувала важкий бомбардувальник-дрон, через проблеми з ППО запустила систему дронів-перехоплювачів і зав'язала їх на систему спостереження радарів. В той же час все це створювалося фактично знизу, але не приділялося багато уваги їхньому масштабуванню, в результаті чого росіяни по кількості застосованих fpv-дронів вже перевищують Україну, вважає Білецький.

"Я думаю, що брак фінансів є завжди в будь-якої країни, і, безумовно, він є в Україні, і нам потрібна допомога, фінанси і підтримка, але також нам потрібна чітка стратегія, як і де ми цей ресурс будемо використовувати", – сказав командир 3-го корпусу.

Теги: #війна #інновації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 14.09.2025
Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують атакувати на покровському напрямку, за добу зафіксовано 114 боєзіткнень – Генштаб ЗСУ

16:36 14.09.2025
Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

Сьогодні ми ближчі до миру, ніж були вчора, але потрібно терпіння – президент Фінляндії на YES в Києві

15:14 14.09.2025
Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

12:55 14.09.2025
Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

Вартість війни для бюджету України за рік зросла на 22,9% у доларах – глава Бюджетного комітету Ради

02:37 14.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак - Генштаб

17:36 12.09.2025
Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

Зеленський закликав знайти спосіб вплинути на Китай, щоб вони застосували свій вплив на РФ для закінчення війни

17:33 12.09.2025
Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

Для знищення 800 російських шахедів необхідно 1600 українських перехоплювачів – Зеленський

17:32 12.09.2025
РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

РФ не може окупувати схід України, тому це не може бути розмінною монетою – Зеленський

16:52 12.09.2025
Кислиця до Навальної: подорожі до Європи "не є правом російських громадян", це привілей для тих, хто не сприяє війні

Кислиця до Навальної: подорожі до Європи "не є правом російських громадян", це привілей для тих, хто не сприяє війні

15:18 12.09.2025
Окупанти просунулися в Дніпропетровській області, не захопивши жодне село повідомляє DeepState

Окупанти просунулися в Дніпропетровській області, не захопивши жодне село повідомляє DeepState

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Перемога означає збереження суверенітету, незалежності, безпеку та вступ до ЄС, території 100% повернуться – Пінчук

На Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж - Генштаб

Внаслідок атаки російського дрона на Запоріжжі загинув чоловік, поранена жінка - ОВА

ОСТАННЄ

Пасажиропотік через кордон впав ще на 12,4%

Навроцький видав постанову про згоду на перебування іноземних військ на території Польщі

Зеленський: Найбільш ефективні санкції –це вогонь на російських нафтових заводах, терміналах, нафтобазах

Україна проти повернення РФ заморожених активів як плати за припинення вогню – Єрмак

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1-Боярка вже відновлено – МінРГТ

Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, загинув мирний житель – ОВА

На місці вибуху у вагоні потяга на Київщині триває відновлення рейок, 28 потягів слідують зміненими маршрутами – Свириденко

ЦПД РНБО: безвізовий режим між РФ та Китаєм – це стратегічний канал для "повзучої" міграції в Сибір і на Далекий Схід

У Харкові внаслідок ДТП одна людина загинула, троє постраждали

Дрони ГУР атакували провідне військове хімічне виробництво у Пермському краї РФ - джерела

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА