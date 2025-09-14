Поле бою очікує на революцію наземних роботизованих комплексів – командир 3-го корпусу Білецький

Україна залишається лідером за інноваціями, але має навчитися їх масштабувати.

Масове застосування дронів кардинально змінило ситуацію на лінії бойового зіткнення, поняття тилу, як такого, практично зникає, й ключовим для перемоги є напрацювання стратегії та нових тактичних прийомів протистояти цим викликам, швидке їх впровадження та масштабування, заявив командир Третього армійського корпусу полковник Андрій Білецький.

"Технічні рішення є, вони достатньо зрозумілі: крім поглиблення революції повітряних дронів, це майбутня – я думаю, що ми стоїмо прямо на вулиці перед нею – революція наземних роботизованих комплексів, які радикально змінять поле бою і замінять значну частину солдат як в плані логістики, так і в плані бойового застосування", – сказав він на 20-й щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

Білецький зазначив, що зараз лінія бойового зіткнення надзвичайно розріджена по причині надзвичайно складної логістики: доставити піхоту на позиції та забезпечити її постачання, організаціє фортифікаційних робот на передньому краю не просто складно, а інколи майже неможливо.

"Кількість і глибина спостереження дронами противника, як і нашими дронами, досягла надзвичайної щільності і глибини 20-25 кілометрів Практично зараз навіть артилерія, відтягнута на максимальні дистанції, знаходиться під постійним впливом розвідників противника", – констатував Білецький.

За його словами, тил переноситься на дистанції, де раніше знаходилося управління угрупувань військ і це справді новий виклик.

Він вважає, що до поточної ситуації на полі бою росіяни підійшли в плані стратегії підготовленішими, бо пропрацювали наступальну тактику інфільтрації своєї піхоти: дії малих груп – інколи від одного піхотинця до не більше п’яти-шести – на максимально велику глибину з відпрацьованою взаємодію з дронами, що дає їм деякі переваги на полі бою.

"Тепер, власне кажучи, слово за нами", – зазначив командир 3-го корпусу.

За його словами, у України є заділи на майбутні революційні кроки в цій війні, але необхідно навчитися від лідерства в іноваціях перейти до лідерства і в їх масштабуванні.

"Росія у жодній інновації цієї війни не була ініціатором стратегії. Всі інновації відбулися з українського боку. Але Росія надзвичайно якісно аналізує наші ж переваги і дуже швидко їх масштабує через свою стару державну традицію експансивну і мілітарну. Це надзвичайно сильна сторона (противника)", – наголосив Білецький.

На його думку, питання в тому, щоб Україна не тільки активно піарили свої інновації, але і стратегічно їх впроваджувала, кидали на це всі сили і ресурси.

"Якщо це буде зроблено, через те, що ми все-таки значно більш творчі, то ми будемо мати перевагу. Якщо цього буде не зроблено, то ми будемо створювати інновації, а Росія буде відставати на 3-6 місяців, іноді рік від їх впровадження, але потім буде впроваджувати їх надзвичайно масово", – додав він.

Він нагадав, що Україна домінувала в інноваційних речах у 2022-2024 роках: вперше створила систему тотального спостереження за рахунок дронів, застосувала важкий бомбардувальник-дрон, через проблеми з ППО запустила систему дронів-перехоплювачів і зав'язала їх на систему спостереження радарів. В той же час все це створювалося фактично знизу, але не приділялося багато уваги їхньому масштабуванню, в результаті чого росіяни по кількості застосованих fpv-дронів вже перевищують Україну, вважає Білецький.

"Я думаю, що брак фінансів є завжди в будь-якої країни, і, безумовно, він є в Україні, і нам потрібна допомога, фінанси і підтримка, але також нам потрібна чітка стратегія, як і де ми цей ресурс будемо використовувати", – сказав командир 3-го корпусу.