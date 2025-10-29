Міністр спорту Бідний: починаємо відраховувати 100 днів до участі наших спортсменів у зимовій Олімпіаді-2026 в Італії

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт відкрили відлік 100 днів до початку зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія).

"Сьогодні дуже важлива подія - ми починаємо відраховувати дні, починаємо слідкувати і вболівати за наших спортсменів", - сказав Бідний на заході, присвяченому відліку 100 днів до старту зимових Олімпійських ігор, в Києві в середу.

Він відзначив, що ще до січня будуть тривати відбіркові змагання для участі в Олімпіаді.

У свою чергу, Гутцайт наголосив, що країна зможе себе представляти на Іграх завдяки Збройним силам України.

Крім того, і Бідний і Гутцайт подякували польській компанії 4F за спонсорську підтримку в наданні офіційної форми для збірної команди.

"Сьогодні ми презентуємо нашу форму. Дякуючи нашим партнерам - 4F, які безкоштовно одягають нашу збірну в сучасну форму в кольорах нашого прапору", - сказав голова НОК.

Співпраця з 4F уже реалізовувалася під час IV зимових Юнацьких Олімпійських ігор Канвондо-2024, Ігор ХХХІІІ Олімпіади Париж-2024 та XVII зимового Європейського юнацького олімпійського фестивалю Бакуріані-2025.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо встановлення перемир’я на час зимових Олімпійських іграх 2026 року.