Міністр Бідний спростовує інформацію телеграм-каналів про носіння дорогих брендових костюмів

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний спростовує інформацію з телеграм-каналів про носіння ним коштовних брендових костюмів.

"Схоже, у підсанкційних авторів телеграм-каналів нова забавка — розглядати мій гардероб. То Isaia їм ввижається, то Kiton… Щоб ніхто не мружився, шукаючи іноземні назви, — спрощу завдання, мої костюми шиють українські кравці з Indposhiv. Українські костюми - це світова якість за українську ціну. І так, виглядають вони краще, ніж комусь хотілося б", - написав Бідний в мережі Facebook і прикріпив фото в костюмі, де видно бренд виробника.

Раніше низка телеграм-каналів поширили інформацію, що міністр носить костюми, які коштують більше 200 тис. грн.