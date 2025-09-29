Інтерфакс-Україна
Події
10:09 29.09.2025

Міністр спорту: Ми не бачимо критичного відтоку молоді

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що після відкриття кордонів для юнаків 18-22 років відомство не бачить критичного відтоку молоді.

"Ми не бачимо критичного відтоку молоді. Це радше сезонність: у вересні починається навчання, закінчуються відпустки, зростає динаміка трудової міграції", - цитує Бідного пресслужба міністерства.

Також, за його словами, восени починається сезон змагань, і так само, як в усьому світі, починається більша активність.

"Якщо порівнювати навіть минулий рік, коли не було ніяких спрощень, то у серпні виїжджало в три рази менше наших атлетів на змагання, аніж виїжджають і потім повертаються у вересні, тому що восени починається сезон змагань", - додав міністр.

Він також заявив, що рішення спростити виїзд віковій категорії юнаків від 18 до 22 років - це чіткий сигнал довіри держави до молоді.

"Міністр запевнив, що Україна продовжує будувати відкриту економіку й створює нові можливості для молоді. Це програми, які заохочують повертатися й залишатися в Україні, повʼязувати своє майбутнє з рідною країною", - йдеться в повідомленні.

Теги: #молодь #бідний_матвій #виїзд #18_22

