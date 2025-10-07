Інтерфакс-Україна
Спорт
16:28 07.10.2025

Італія подає в ООН пропозицію про перемир'я в Україні та Секторі Ґаза для Олімпійських ігор - міністр

1 хв читати
Віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив у вівторок, що Італія прагне встановлення всесвітнього перемир'я на час проведення Зимових Олімпійських ігор 2026 року в Мілані-Кортіні, і це стосуватиметься всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід, повідомляє італійська агенція ANSA.

"Ми повинні бути чемпіонами миру", - сказав Таяні в кулуарах 12-ї конференції Італія-Латинська Америка і Карибський басейн в Римі.

"Ми підтримуємо план США (щодо Ґази) і, як сказав Папа Лев, ми ніколи не повинні втрачати надію на мир. Рим і Італія все більше стають перехрестям миру, розвитку і зростання. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані-Кортіні, ми подаємо до Організації Об'єднаних Націй пропозицію про олімпійське перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та Близький Схід", - додав він.

 

Теги: #олімпійські_ігри #перемиря #італія

