У компанії PROMETEY заговорили про недовіру до податкової

Аграрна компанія PROMETEY заявила про блокування податкових накладних на суму майже в 600 млн грн. Це призвело до серйозних фінансових труднощів як для самої компанії, так і для фермерів по всій країні, які не мають можливості самостійно здійснювати експорт своєї продукції.

У компанії пояснюють: причини, через які податківці не повертають ПДВ, надумані, а іноді - абсолютно абсурдні. Наприклад, 1 млн 340 тис. грн ПДВ не повернули компанії через те, що показник урожайності аграріїв PROMETEY був вищим за середньостатистичну врожайність сезону-2023 по Миколаївській області.

Голова наглядової ради PROMETEY Рафаель Гороян говорить про те, що Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків схиляє до незаконних дій, які суперечать принципам компанії. У той же час, коли компанія працює чесно, регулярно сплачує податки.

Лише за 2023 рік PROMETEY до державної скарбниці сплатив 123,3 млн грн.

"Податкова великих платників перетворилася на парламент. Хто більше заплатить, той і з грошима. Хочуть від 1 до 3% "відкату" з усієї суми ПДВ. Якщо працювати таким чином, зерна в країні скоро не буде. Фермер недоотримує грошей. Йому просто не буде за що сіяти", - стверджує голова наглядової ради PROMETEY Рафаель Гороян.

До того ж гроші, які зараз не повертають податківці компанії, - це кредитні гроші. І є великий ризик того, що через штучно створені проблеми з поверненням ПДВ компанія затримуватиме і виплати за банківськими кредитами. Така ситуація загрожує економічному розвитку країни, стверджує Гороян.

Невиплата ПДВ стає чимось більшим, ніж просто фінансова проблема для окремих компаній, - це загроза для економіки всієї країни.