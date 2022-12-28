Економіка

13:32 28.12.2022

Зернотрейдер "Прометей" із минулого року не отримав відшкодування ПДВ на сотні мільйонів гривень – власник холдингу

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Зернотрейдер "Прометей" із минулого року не отримав відшкодування ПДВ на сотні мільйонів гривень – власник холдингу

Борг держави із відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) для зернотрейдера "Прометей" за частину минулого і нинішнього року сягає сотень мільйонів гривень, водночас наразі його відшкодування відбувається точково і за непрозорими критеріями, вважає власник зернотрейдингового холдингу "Прометей" Рафаель Гороян.

"Держава перед компанією "Прометей" має великий борг із відшкодування ПДВ за більше ніж рік, ще з довоєнного часу. Ми терпляче чекаємо на повернення ПДВ, але це терпіння може закінчитися. Наразі його відшкодовують точково, за незрозумілими критеріями, як за часів Януковича (експрезидента України – ІФ-У), коли податок "дисконтували", валізки носили і т. п. Але компанія "Прометей" має свої принципи. Ми ніколи жодних хабарів не давали за відшкодування ПДВ, оскільки це позбавляло нас конкурентоспроможності", - розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Вони (податкові органи – ІФ-У) хочуть "домовлятися", а ми завжди сваримося - ми не хочемо ні з ким "дружити і спілкуватися". Ми "інтимної обстановки" не створюємо, тому у нас конфлікт постійно", - наголосив голова "Прометея" в інтерв'ю.

"Наші принципи набагато важливіші за гроші. Дякувати Богу, "Прометей" розвивається, зарплати співробітникам виплачують, а якщо ми забруднимося в корупційний бруд, нам потім не відмитися", - додав він.

За його словами, ефективним засобом роботи з держорганами є звернення по допомогу до ЗМІ та проведення акцій за участю співробітників "Прометея" і членів їхніх сімей.

"Якщо нам потрібно було щось говорити голосно, влаштовували біля податкової інспекції великі пікети. За Порошенка (п’ятий президент України Петро Порошенко – ІФ-У) збирали пікети на 3500 осіб зі співробітників "Прометея" та членів їхніх сімей, коли головним податківцем був Насіров (колишній голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров – ІФ-У). Це була ціла революція. На мою думку, через місяць після цього його вигнали, і він зараз, здається, під слідством", - наголосив власник холдингу.

"Коли середній бізнес масово злиться, все погано закінчується. Ми не повинні бачити ситуацію, коли ПДВ точково комусь відшкодовують за невідомо які блага", - підсумував Гороян.

Зернотрейдер наголосив, що для компаній українського АПК питання фактичного відшкодування ПДВ – не просто позитивна подія, а необхідна умова виживання на ринку.

Як повідомлялося, голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев раніше повідомив, що обсяг відшкодування ПДВ бізнесу зріс у листопаді на 20% порівняно з жовтнем і становив 13,6 млрд грн, цього року такі обсяги були лише в лютому.

Відшкодування ПДВ було майже повністю припинено після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого цього року. Якщо в січні воно становило 18,52 млрд грн, у лютому 12,07 млрд грн, то в березні – 0,82 млрд грн, у квітні та травні його взагалі не було, відновилося лише в червні, коли було виплачено 9,5 млрд грн, у липні знову практично зупинилося – 0,6 млн грн. Однак у серпні сума виплат становила 9,4 млрд грн, у вересні – 1,6 млрд грн й у жовтні – 10,9 млрд грн.

ДК "Прометей" надає послуги зі зберігання, доопрацювання та логістики сільгоспкультур. До російської агресії холдинг володів 33 елеваторами у Миколаївській, Кіровоградській, Київській, Хмельницькій, Запорізькій, Сумській, Одеській, Херсонській та Дніпропетровській областях, за час війни холдинг придбав ще один.

За підсумками 2021 року група компаній планувала отримати $45 млн EBITDA, тоді як у 2020 році цей показник сягнув $32,6 млн, а у 2019 році – $30,5 млн.

Теги: #пдв #прометей #гороян

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