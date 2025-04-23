Інтерфакс-Україна
Економіка
15:03 23.04.2025

Алкогольна галузь у березні 2025р скоротила податкові платежі на тлі росту виторгу - Гетманцев

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Алкогольна галузь у березні 2025р скоротила податкові платежі на тлі росту виторгу - Гетманцев

Виробники лікеро-горілчаних виробів у березні 2025 року знизили показник ефективності з ПДВ до 4,5%, що на 1,8 відсоткових пункта менше порівняно з аналогічним періодом 2024 (6,3%), повідомив голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев у телеграм-каналі.

За його словами, за даними РРО/ПРРО, роздрібна торгівля галузі у зазначений період показала приріст виторгу в 12,99 млрд грн.

Він повідомив, що при рості загального виторгу по країні середня сума виторгу на одну ліцензію у березні-2025 зменшилась на 2% порівняно з березнем-2024 року – до 124 тис. грн.

Такий показник пов’язаний зі стрімким зростанням кількості виданих ліцензій у цьому році: кількість діючих ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями від початку року збільшилась на 20,125 тис. од. порівняно із груднем минулого року й становить 104,677 тис. од. Як результат, в березні сплачено акцизного податку з вироблених в Україні виробів 685,5 млн грн, що на 3,2 млн грн, або на 0,5%, менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року, пояснив народний депутат.

Керівник парламентського комітету порадив Державній податковій службі терміново звернути увагу на відпрацювання галузі.

Теги: #гетьманцев #алкогольна_галузь #пдв

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