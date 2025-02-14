Україна повинна вийти на переговори з сильними позиціями і реальними гарантіями, впевнений Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4135

Членство України в НАТО стане єдиною реальною гарантією безпеки України і одночасно посилить Альянс, переконаний мер Києва, лідер партії "Удар" Віталій Кличко, який взяв участь у дискусії на Трансатлантичному форумі щодо зміцнення НАТО на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Сьогодні дуже критичний момент. Україна повинна вийти на переговори з сильними позиціями і реальними гарантіями. Ми чуємо, що перспективи вступу України до НАТО останнім часом, мʼяко кажучи, не поліпшилися. Та я переконаний, що єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Це посилить і оборонні спроможності альянсу", – написав Кличко у Telegram.

За його словами, він наголосив на тому, що будь-які домовленості без врахування інтересів України – "не варіант". "Україні потрібні такі гарантії безпеки, щоб Путін навіть не думав сунутися на нашу землю та піти далі на країни Євросоюзу", - додав Кличко.