Інтерфакс-Україна
Політика
13:00 16.02.2025

Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України – Кличко

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Від єдності всередині України залежить і єдність навколо України – Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/4135

Мер Києва Віталій Кличко, лідер партії УДАР, знову висловився про недоцільність проведення виборів та закликав до єдності всередині країни.

"Ми повинні врятувати зараз нашу незалежність і територіальну цілісність, і від єдності всередині України залежить і єдність навколо України", – сказав він в кулуарах на 8-го Українського ланча "Your country first — win with us" ("Твоя країна понад усе – перемагай з нами"), організованого Фондом Пінчука на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Журналісти попросили Кличка прокоментувати випад на його адресу з боку президента Володимира Зеленського зі сцени Мюнхенської конференції, спровокований питанням ведучої про критику голови держави з боку мера Києва.

"Послухайте, це питання до Зеленського, не до мене", – сказав Кличко.

В той же час він знову висловив думку, що зараз деякі політичні сили починають виборчу кампанію, і це не є добре для країни, бо може порушити єдність всередині, яка є критично важливою.

"Наші партнери будуть розчаровані, якщо ми послухаємо деяких, хто починає виборчий процес всередині України. Моя особиста думка – вибори під час війни можуть зруйнувати країну, це отрута для країни в цей момент часу", – підсумував лідер партії УДАР.

Зеленський під час Мюнхенської конференції двічі висловився проти проведення зараз виборів в Україні.

"Я готовий говорити про вибори, але цього абсолютно не хочуть українці. Вони бояться, що ми втратимо військовий стан, наші солдати повернуться додому, а Путін окупує всю нашу територію… Зараз ми маємо мобілізацію, є єдиним організмом, єдиною країною. А якщо комусь не подобається це, вони можуть обрати інше громадянство. Якщо хочуть", – сказав президент України зі сцени конференції.

Пізніше на пресконференції він відзначив, що питання виборів в Україні ніхто, крім Путіна, не піднімає. "Іноді є голоси зі Сполучених Штатів Америки, але на високому рівні ніхто не піднімає, всі розуміють наш закон, що це – порушення закону, а найголовніше – немає такої можливості", – підкреслив Зеленський.

Теги: #вибори #мюнхенська_конференція #кличко_мюнхен #український_ланч

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