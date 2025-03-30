Зеленський розглядає можливість проведення виборів після встановлення режиму припинення вогню - The Economist

В Україні не виключають проведення виборів найближчим часом (після встановлення режиму повного припинення вогню), пише The Economist, посилаючись на джерела в уряді.

"Урядові джерела повідомляють, що минулого тижня пан Зеленський скликав нараду, щоб доручити своїй команді організувати голосування після повного припинення вогню, яке, на думку американців, вони можуть запровадити до кінця квітня (Великодня неділя, 20 квітня)", - йдеться у статті.

Указується, що перше підтвердження може з'явитися напередодні або 5 травня, коли має відбутися голосування в парламенті за продовження воєнного стану, термін якого спливає 8 травня.

Як повідомлялось, сам Зеленський неодноразово заявляв про неможливість виборів під час війни. Так, 12 березня він заявив на брифінгу: "Після закінчення війни буде знято воєнний стан і після його зняття вибори проходитимуть згідно з українським законодавством. Ніхто нічого спеціально відтерміновувати не буде".