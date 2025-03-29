Київ домагатиметься більших інвестицій від США на переговорах щодо економічної угоди

Україна проситиме внести зміни до нової масштабної економічної угоди, запропонованої президентом Дональдом Трампом, в тому числі пообіцяти збільшити обсяг американських інвестицій, повідомляє у суботу Bloomberg з посиланнями на обізнані джерела.

За інформацією агентства, українські посадовці у п'ятницю провели відеодзвінок зі своїми американськими колегами, включаючи юридичних експертів, щоб отримати роз'яснення щодо майже 60-сторінкового проекту угоди, за словами особи, яка говорила на умовах анонімності, оскільки переговори є закритими.

Американці не заперечували проти занепокоєння, висловленого Києвом, особливо щодо потенційного конфлікту пропозиції з цілями України щодо членства в ЄС, сказав співрозмовник. Це свідчить про те, що Вашингтон може бути відкритим до обговорення змін, вважає співрозмовник.

За словами співрозмовника, попереду ще багато роботи, перш ніж Київ надішле свої остаточні пропозиції щодо поправок. Проект, який не містить жодних гарантій безпеки для України, зіткнувся з різкою критикою з боку кількох українських опозиційних депутатів.

Як повідомлялось, новий проєкт угоди щодо надр, запропонований адміністрацією Дональда Трампа, ставить під повний контроль США всі майбутні великі інвестиції в інфраструктуру та мінеральні ресурси України.